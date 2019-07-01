川息會利多vs.反送中利空 法人認為港股明天這樣走

2019-07-01 11:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



G20高峰會周末和平落幕，香港7月1日因香港回歸中國紀念日休市一天，北向通和南向通全部關閉，市場關注在貿易戰佳音及七一遊行「一多一空」下，港股明日開市表現。市場法人則認為，港股明日反應好消息的機率較大，至於後市仍要看內部政治干擾是否有擴大疑慮。

元富投顧協理湯建源表示，在全球股市反應川習會行情下，港股明日開盤應有補漲表現。

其中最先開市的亞股已開啟補漲攻擊，日股開市領漲1.8%，由電子股領軍上漲；台股9點開盤後也跟進大漲，顯示多頭振奮；另外，貿易戰暴風中心的陸股則大漲2%以上，漲勢最為凌厲；至於，南韓Kospi指數漲0.7%、澳洲200指數漲0.6%。

匯市方面，離岸人民幣也吹起反攻號角，香港市場離岸人民幣兌美元匯率突破6.86、6.85、6.84、6.83元4道關口，盤中高點升到6.81，創下5月上旬以來高點；人民幣兌美元中間價則為6.8716元，較前一交易日上升31個基點，兩者都有明顯升值空間。

富邦恒生國企ETF經理人楊貽甯表示，G20高峰會完美落幕，不僅有利全球股市表現，對於港股也有利後續行情走升，儘管香港內部仍面臨政治不確定性氛圍，但北上資金回流及人民幣升值，對港股而言有正面挹注。

投資港股ETF也宜留宜兩大「獲利了結」指標，包括人民幣走勢及北上資金流向，楊貽甯指出，雖然在港股ETF操作上建議多單續抱，但如果遇到人民幣重回月線關卡，或是北上資金再度大幅賣超，投資人可評估減碼港股ETF，待趨勢和緩後，再逢低進場布局。