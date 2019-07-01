親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

民調／蔡英文聲勢上漲 三腳督藍綠對決都是她領先

108年大學指考物理科試題與解答（含非選）

華為禁令暫解 台積電跳空大漲填息、半導體全面反彈

2019-07-01 10:45經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

貿易戰休兵、華為禁令暫解，全球半導體產業鬆口氣，晶圓龍頭台積電（2330）跳空大漲、不僅順利填息，更帶領半導體族群全面反彈，華為供應鏈一吐怨氣，指標包括：精測（6510）、瑞昱（2379）、昂寶-KY（4947）、聯詠（3034）、矽創（8016）全面大漲。法人表示，華為禁令暫解，中國戒心已在，去美化動作勢在必行，陸廠下半年有機會對台廠啟動一波拉貨潮。

川習會後，美中貿易衝突緩解，暫緩對中國輸美商品追加懲罰性關稅，鬆綁美國對華為的禁令，華為斷鏈獲得解決，台廠半導體業者曙光再現，華為及旗下海思主要晶圓代工投片廠台積電今日率先表態，開盤隨即跳空大漲、順利填息，台股半導體指數大漲3.2%，先前受貿易戰影響面聯詠開盤跳空漲停，相關華為供應鏈成員股價氣勢瑞不可擋。

法人指出，華為禁令之後，雖然華為供應鏈下半年可能會下修訂單，不過在目前中美貿易戰氛圍下，預估華為將快速增加在中國的市佔率，並拉高自行研發 PA 訂單，台灣PA供應鏈可望受惠。

且美國為擺脫美國的長期鉗制，中國重點產業或產品國產化、去美化動作勢在必行，台灣供應鏈將成為奧援中國主要來源。華為事件後將發生供應鏈轉移，啟動下一波2至3年類比IC 國產化需求，2020 年提前看到新應用貢獻。另外華為手機在中國境外受阻，其他中低階手機品牌的市佔率可望提高，手機晶片聯發科未來可望受惠這個趨勢。

貿易戰休兵、華為禁令暫解，全球半導體產業鬆口氣，晶圓龍頭台積電（2330）跳空大...
貿易戰休兵、華為禁令暫解，全球半導體產業鬆口氣，晶圓龍頭台積電（2330）跳空大漲、不僅順利填息，更帶領半導體族群全面反彈。 圖／聯合報系資料照片
分享

華為半導體台積電

相關新聞

台股大漲逾160點 爆量突破10900點

2019-07-01 09:58

華為解禁+蘋果新機題材 台積電填息站上季線

2019-07-01 10:46

雙利多激勵 工業富聯股價大漲近6%

2019-07-01 10:38

晶彩科帶量走揚 下半年續攻新領域設備

2019-07-01 10:03

鴻海帶頭衝 鴻家軍全面走揚

2019-07-01 09:57

台股開盤漲90.47點

2019-07-01 09:14

川習會結果優於預期 投顧：台股有望挑戰萬一

2019-07-01 08:50

台股三利多 外資按讚

2019-06-30 23:40

台股短線 三波資金行情助攻

2019-06-30 23:22

三電子族群 外資青睞

2019-06-30 23:21

永豐金權證交易 抽黃金

2019-06-30 22:55

就市論勢／蘋概、電動車 題材熱

2019-06-30 22:44

虛擬貨幣概念股／微星、台達電 法人捧

2019-06-30 22:41

虛擬貨幣概念股／勤誠、動力 後勁十足

2019-06-30 22:41

虛擬貨幣概念股／撼訊、映泰 商機亮眼

2019-06-30 22:41

虛擬貨幣概念股／智原、世芯 營運升溫

2019-06-30 22:41

虛擬貨幣概念股 雄風再起

2019-06-30 22:41

鄭文賢專欄／生醫、5G供應鏈 盤面亮點

2019-06-30 22:22

凱基證膺最佳債券商

2019-06-30 22:22

一周盤前解析／半導體、高殖利率股 靚

2019-06-30 22:22

太空概念股 想像空間大

2019-06-30 22:19

川習會紓壓 除權息行情強心

2019-06-30 12:55

技術指標／他們握手 台股續彈助多

2019-06-30 12:55

電信、餐飲、紡織 強勢

2019-06-28 23:09

正負10%！逆向祕訣 年線乖離率探台股潛力與風險

2019-06-28 10:50

搶息特攻隊 3大撇步大撈1.6兆股息

2019-06-28 10:47

股東會掌聲如雷 嚴陳莉蓮布下3棋局讓裕隆集團脫胎換骨

2019-06-26 13:29

全球大動盪 鎖定ETF撈寶 指數型 原物料避險 短打皆宜

2019-06-24 09:26

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

台股三利多 外資按讚

2019-06-30 23:40

友達、群創 迎LCD轉單

2019-06-30 22:44

鴻海、台積 認購閃亮

2019-06-30 22:57

三電子族群 外資青睞

2019-06-30 23:21

川習會紓壓 除權息行情強心

2019-06-30 12:55

川習會結果優於預期 投顧：台股有望挑戰萬一

2019-07-01 08:50

上緯賣風電事業 生變

2019-06-30 22:47

美放鬆華為禁令 概念股有望揚眉吐氣

2019-06-30 17:26

虛擬貨幣概念股 雄風再起

2019-06-30 22:41

台股短線 三波資金行情助攻

2019-06-30 23:22

太空概念股 想像空間大

2019-06-30 22:19

第一類接觸／和大進入八年黃金期

2019-06-30 22:51

創意 毛利率可望回升

2019-06-30 22:43

英業達、廣達 搶陸雲端商機

2019-06-30 22:44

權證教戰／指數類熱戰 選擇空間變大

2019-06-30 12:55

面板雙虎輕資本策略…打耐力賽

2019-06-30 22:45

技術指標／他們握手 台股續彈助多

2019-06-30 12:55

台股大漲逾160點 爆量突破10900點

2019-07-01 09:58

川普將允美企售華為產品 大立光開盤直衝漲停

2019-07-01 09:16

瑞智觀音廠 新產線投產

2019-06-30 22:48

華為鬆綁+蘋果新機 大立光漲停、鏡頭股跟進強漲

2019-07-01 09:31

華為禁令鬆綁助攻 台積電6交易日完全填息

2019-07-01 10:38

鴻海帶頭衝 鴻家軍全面走揚

2019-07-01 09:57

技嘉、奇力新 選長天期

2019-06-30 22:57

和大董座沈國榮…搶訂單 變空中飛人

2019-06-30 22:49

華固、麗豐 四檔有看頭

2019-06-30 22:57

法人觀點／和大拉貨需求 逐步增強

2019-06-30 22:49

華為禁令暫解 台積電跳空大漲填息、半導體全面反彈

2019-07-01 10:45

虛擬貨幣概念股／微星、台達電 法人捧

2019-06-30 22:41

鄭文賢專欄／生醫、5G供應鏈 盤面亮點

2019-06-30 22:22

從期貨看現貨／美中協商解凍 台指期短多

2019-06-30 12:55

半導體警報解除 祥碩率先反攻大漲

2019-07-01 09:32

林昌興：危機解除 原油A股多頭續航

2019-07-01 08:07

全民權證／中美晶 挑逾90天

2019-06-30 22:57

全民權證／南亞科 兩檔聚焦

2019-06-30 22:57

精誠攜美商 布局資安防禦

2019-06-30 22:43

興櫃六小福 帶頭上衝

2019-06-30 22:54

華為禁令鬆綁 半導體指數大漲逾3%

2019-07-01 10:01

台股大漲 環球晶股價跳高

2019-07-01 10:21

華為營運空間增 PCB供應鏈強勢走揚

2019-07-01 09:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top