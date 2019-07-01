華為禁令暫解 台積電跳空大漲填息、半導體全面反彈

2019-07-01 10:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



貿易戰休兵、華為禁令暫解，全球半導體產業鬆口氣，晶圓龍頭台積電（2330）跳空大漲、不僅順利填息，更帶領半導體族群全面反彈，華為供應鏈一吐怨氣，指標包括：精測（6510）、瑞昱（2379）、昂寶-KY（4947）、聯詠（3034）、矽創（8016）全面大漲。法人表示，華為禁令暫解，中國戒心已在，去美化動作勢在必行，陸廠下半年有機會對台廠啟動一波拉貨潮。

川習會後，美中貿易衝突緩解，暫緩對中國輸美商品追加懲罰性關稅，鬆綁美國對華為的禁令，華為斷鏈獲得解決，台廠半導體業者曙光再現，華為及旗下海思主要晶圓代工投片廠台積電今日率先表態，開盤隨即跳空大漲、順利填息，台股半導體指數大漲3.2%，先前受貿易戰影響面聯詠開盤跳空漲停，相關華為供應鏈成員股價氣勢瑞不可擋。

法人指出，華為禁令之後，雖然華為供應鏈下半年可能會下修訂單，不過在目前中美貿易戰氛圍下，預估華為將快速增加在中國的市佔率，並拉高自行研發 PA 訂單，台灣PA供應鏈可望受惠。