雙利多激勵 工業富聯股價大漲近6%

2019-07-01 10:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



鴻海集團旗下在中國A股上市的工業富聯（FII）受到G20中美貿易戰暫時休兵，加上推出新產品等雙重利多帶動下，激勵今（1）日股價走高，盤中上揚逾6%，早盤股價最高來到人民幣12.88。

上週末中國國家主席習近平與美國總統川普在G20高峰會上舉行雙邊領導人高峰會，會中達成協議，重啟雙邊貿易協商。美國暫停實施對大陸3千億美元關稅，並允許美國企業向華為出售零組件。同時，大陸也同意將繼續大規模購買美國產品。

美國企業重新對華為銷售零組件，對FII意義重大。根據日經新聞先前報導指出，華為的採購額中，鴻海旗下的富士康工業互聯網占比重最高約百分之十；FII主要幫華為組裝通訊機器等產品，占華為營收比重約一成。

FII上週六（29日）於中國上海舉行上市一週年慶暨高峰論壇。FII由上市前的網通、伺服器及精密機械製造，到現在正式推出工業互聯網系統解決方案，以霧小腦、專業雲等軟硬體逐步完成生態系。

FII首席執行長鄭弘孟指出，目前公司專注智慧家庭、智慧製造及智慧城市等三大領域，其中，經過一年的摸索，公司正式推出以FII Clound 為平台，並有12個行業專業工業雲（Micro Cloud），涵蓋刀具、模具、沖壓、工業機器人、自動導引車、六流、成形、SMT、等多面向解決方案，鎖定中國中小企業。

FII也佈局近期最夯的5G市場。鄭弘孟表示，工業富聯5G業務發展涵蓋了局端與終端，5G通用模組，還有小基站、核心網等。在近期舉辦的MWC上海2019大會上，工業富聯爲全球首款5G NB提供全世界規格最小的5G M.2通用模組。

目前，工業富聯已在5G雲辦公終端産品嵌入式模組等産品線建立起領先優勢。公司規劃從今年開始陸續有5G產品推出，預計到明年下半年將有顯著的成長。