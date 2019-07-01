親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

民調／蔡英文聲勢上漲 三腳督藍綠對決都是她領先

108年大學指考物理科試題與解答（含非選）

雙利多激勵 工業富聯股價大漲近6%

2019-07-01 10:38經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

鴻海集團旗下在中國A股上市的工業富聯（FII）受到G20中美貿易戰暫時休兵，加上推出新產品等雙重利多帶動下，激勵今（1）日股價走高，盤中上揚逾6%，早盤股價最高來到人民幣12.88。

上週末中國國家主席習近平與美國總統川普在G20高峰會上舉行雙邊領導人高峰會，會中達成協議，重啟雙邊貿易協商。美國暫停實施對大陸3千億美元關稅，並允許美國企業向華為出售零組件。同時，大陸也同意將繼續大規模購買美國產品。

美國企業重新對華為銷售零組件，對FII意義重大。根據日經新聞先前報導指出，華為的採購額中，鴻海旗下的富士康工業互聯網占比重最高約百分之十；FII主要幫華為組裝通訊機器等產品，占華為營收比重約一成。

FII上週六（29日）於中國上海舉行上市一週年慶暨高峰論壇。FII由上市前的網通、伺服器及精密機械製造，到現在正式推出工業互聯網系統解決方案，以霧小腦、專業雲等軟硬體逐步完成生態系。

FII首席執行長鄭弘孟指出，目前公司專注智慧家庭、智慧製造及智慧城市等三大領域，其中，經過一年的摸索，公司正式推出以FII Clound 為平台，並有12個行業專業工業雲（Micro Cloud），涵蓋刀具、模具、沖壓、工業機器人、自動導引車、六流、成形、SMT、等多面向解決方案，鎖定中國中小企業。

FII也佈局近期最夯的5G市場。鄭弘孟表示，工業富聯5G業務發展涵蓋了局端與終端，5G通用模組，還有小基站、核心網等。在近期舉辦的MWC上海2019大會上，工業富聯爲全球首款5G NB提供全世界規格最小的5G M.2通用模組。

目前，工業富聯已在5G雲辦公終端産品嵌入式模組等産品線建立起領先優勢。公司規劃從今年開始陸續有5G產品推出，預計到明年下半年將有顯著的成長。

FII5G華為

相關新聞

台股大漲逾160點 爆量突破10900點

2019-07-01 09:58

華為禁令暫解 台積電跳空大漲填息、半導體全面反彈

2019-07-01 10:45

華為解禁+蘋果新機題材 台積電填息站上季線

2019-07-01 10:46

晶彩科帶量走揚 下半年續攻新領域設備

2019-07-01 10:03

鴻海帶頭衝 鴻家軍全面走揚

2019-07-01 09:57

台股開盤漲90.47點

2019-07-01 09:14

川習會結果優於預期 投顧：台股有望挑戰萬一

2019-07-01 08:50

台股三利多 外資按讚

2019-06-30 23:40

台股短線 三波資金行情助攻

2019-06-30 23:22

三電子族群 外資青睞

2019-06-30 23:21

永豐金權證交易 抽黃金

2019-06-30 22:55

就市論勢／蘋概、電動車 題材熱

2019-06-30 22:44

虛擬貨幣概念股／微星、台達電 法人捧

2019-06-30 22:41

虛擬貨幣概念股／勤誠、動力 後勁十足

2019-06-30 22:41

虛擬貨幣概念股／撼訊、映泰 商機亮眼

2019-06-30 22:41

虛擬貨幣概念股／智原、世芯 營運升溫

2019-06-30 22:41

虛擬貨幣概念股 雄風再起

2019-06-30 22:41

鄭文賢專欄／生醫、5G供應鏈 盤面亮點

2019-06-30 22:22

凱基證膺最佳債券商

2019-06-30 22:22

一周盤前解析／半導體、高殖利率股 靚

2019-06-30 22:22

太空概念股 想像空間大

2019-06-30 22:19

川習會紓壓 除權息行情強心

2019-06-30 12:55

技術指標／他們握手 台股續彈助多

2019-06-30 12:55

電信、餐飲、紡織 強勢

2019-06-28 23:09

正負10%！逆向祕訣 年線乖離率探台股潛力與風險

2019-06-28 10:50

搶息特攻隊 3大撇步大撈1.6兆股息

2019-06-28 10:47

股東會掌聲如雷 嚴陳莉蓮布下3棋局讓裕隆集團脫胎換骨

2019-06-26 13:29

全球大動盪 鎖定ETF撈寶 指數型 原物料避險 短打皆宜

2019-06-24 09:26

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

台股三利多 外資按讚

2019-06-30 23:40

友達、群創 迎LCD轉單

2019-06-30 22:44

鴻海、台積 認購閃亮

2019-06-30 22:57

三電子族群 外資青睞

2019-06-30 23:21

川習會紓壓 除權息行情強心

2019-06-30 12:55

川習會結果優於預期 投顧：台股有望挑戰萬一

2019-07-01 08:50

上緯賣風電事業 生變

2019-06-30 22:47

美放鬆華為禁令 概念股有望揚眉吐氣

2019-06-30 17:26

虛擬貨幣概念股 雄風再起

2019-06-30 22:41

台股短線 三波資金行情助攻

2019-06-30 23:22

太空概念股 想像空間大

2019-06-30 22:19

第一類接觸／和大進入八年黃金期

2019-06-30 22:51

創意 毛利率可望回升

2019-06-30 22:43

英業達、廣達 搶陸雲端商機

2019-06-30 22:44

權證教戰／指數類熱戰 選擇空間變大

2019-06-30 12:55

面板雙虎輕資本策略…打耐力賽

2019-06-30 22:45

技術指標／他們握手 台股續彈助多

2019-06-30 12:55

台股大漲逾160點 爆量突破10900點

2019-07-01 09:58

川普將允美企售華為產品 大立光開盤直衝漲停

2019-07-01 09:16

瑞智觀音廠 新產線投產

2019-06-30 22:48

華為鬆綁+蘋果新機 大立光漲停、鏡頭股跟進強漲

2019-07-01 09:31

華為禁令鬆綁助攻 台積電6交易日完全填息

2019-07-01 10:38

鴻海帶頭衝 鴻家軍全面走揚

2019-07-01 09:57

技嘉、奇力新 選長天期

2019-06-30 22:57

和大董座沈國榮…搶訂單 變空中飛人

2019-06-30 22:49

華固、麗豐 四檔有看頭

2019-06-30 22:57

法人觀點／和大拉貨需求 逐步增強

2019-06-30 22:49

華為禁令暫解 台積電跳空大漲填息、半導體全面反彈

2019-07-01 10:45

虛擬貨幣概念股／微星、台達電 法人捧

2019-06-30 22:41

鄭文賢專欄／生醫、5G供應鏈 盤面亮點

2019-06-30 22:22

從期貨看現貨／美中協商解凍 台指期短多

2019-06-30 12:55

半導體警報解除 祥碩率先反攻大漲

2019-07-01 09:32

林昌興：危機解除 原油A股多頭續航

2019-07-01 08:07

全民權證／中美晶 挑逾90天

2019-06-30 22:57

全民權證／南亞科 兩檔聚焦

2019-06-30 22:57

精誠攜美商 布局資安防禦

2019-06-30 22:43

興櫃六小福 帶頭上衝

2019-06-30 22:54

華為禁令鬆綁 半導體指數大漲逾3%

2019-07-01 10:01

台股大漲 環球晶股價跳高

2019-07-01 10:21

華為營運空間增 PCB供應鏈強勢走揚

2019-07-01 09:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top