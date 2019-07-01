親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

賣黨產算什麼！「敗家元首」賣機場 在野黨只剩這招能擋…

台股大漲 環球晶股價跳高

2019-07-01 10:21經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

矽晶圓大廠環球晶（6488）股價先前修正後，由於賣壓已在先前股價修正時陸續消化，籌碼趨於穩定下，近期股價呈現橫向整理，近日股價陸續站上5日均線及10日均線上，股價先前並在300元左右出現逢低買盤，今日台股大盤大漲，該股開盤一口氣越過季線關卡，盤中股價上漲2%至3%，股價最高來到325.5元，股價也寫下近一個半月新高。

環球晶的長約比重高，截至目前為止沒有一家客戶毀約認賠，環球晶願意讓客戶部分拉貨遞延，但是，價格並未變動。對於後市營運，該公司也指出，環球晶的下半年營運目標是優於上半年，且以全年來看，今年營運仍有機會小幅優於去年表現。

環球晶矽晶圓台股

相關新聞

台股大漲逾160點 爆量突破10900點

2019-07-01 09:58

台股短線 三波資金行情助攻

2019-06-30 23:22

三電子族群 外資青睞

2019-06-30 23:21

晶彩科帶量走揚 下半年續攻新領域設備

2019-07-01 10:03

鴻海帶頭衝 鴻家軍全面走揚

2019-07-01 09:57

台股開盤漲90.47點

2019-07-01 09:14

川習會結果優於預期 投顧：台股有望挑戰萬一

2019-07-01 08:50

永豐金權證交易 抽黃金

2019-06-30 22:55

就市論勢／蘋概、電動車 題材熱

2019-06-30 22:44

虛擬貨幣概念股／微星、台達電 法人捧

2019-06-30 22:41

虛擬貨幣概念股／勤誠、動力 後勁十足

2019-06-30 22:41

虛擬貨幣概念股／撼訊、映泰 商機亮眼

2019-06-30 22:41

虛擬貨幣概念股／智原、世芯 營運升溫

2019-06-30 22:41

虛擬貨幣概念股 雄風再起

2019-06-30 22:41

鄭文賢專欄／生醫、5G供應鏈 盤面亮點

2019-06-30 22:22

凱基證膺最佳債券商

2019-06-30 22:22

一周盤前解析／半導體、高殖利率股 靚

2019-06-30 22:22

太空概念股 想像空間大

2019-06-30 22:19

技術指標／他們握手 台股續彈助多

2019-06-30 12:55

川習會紓壓 除權息行情強心

2019-06-30 12:55

就市論勢／電信、餐飲、紡織 強勢

2019-06-28 23:09

正負10%！逆向祕訣 年線乖離率探台股潛力與風險

2019-06-28 10:50

搶息特攻隊 3大撇步大撈1.6兆股息

2019-06-28 10:47

股東會掌聲如雷 嚴陳莉蓮布下3棋局讓裕隆集團脫胎換骨

2019-06-26 13:29

全球大動盪 鎖定ETF撈寶 指數型 原物料避險 短打皆宜

2019-06-24 09:26

元大期台股牛熊權 小資參與大盤首選

2019-05-21 14:32

布局壽險金控…再等等

2019-04-07 00:39

櫃買修改規章 訂定下櫃機制

2019-03-30 00:37

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

台股三利多 外資按讚

2019-06-30 23:40

友達、群創 迎LCD轉單

2019-06-30 22:44

三電子族群 外資青睞

2019-06-30 23:21

川習會紓壓 除權息行情強心

2019-06-30 12:55

鴻海、台積 認購閃亮

2019-06-30 22:57

美放鬆華為禁令 概念股有望揚眉吐氣

2019-06-30 17:26

上緯賣風電事業 生變

2019-06-30 22:47

虛擬貨幣概念股 雄風再起

2019-06-30 22:41

台股短線 三波資金行情助攻

2019-06-30 23:22

太空概念股 想像空間大

2019-06-30 22:19

第一類接觸／和大進入八年黃金期

2019-06-30 22:51

創意 毛利率可望回升

2019-06-30 22:43

權證教戰／指數類熱戰 選擇空間變大

2019-06-30 12:55

面板雙虎輕資本策略…打耐力賽

2019-06-30 22:45

技術指標／他們握手 台股續彈助多

2019-06-30 12:55

英業達、廣達 搶陸雲端商機

2019-06-30 22:44

川習會結果優於預期 投顧：台股有望挑戰萬一

2019-07-01 08:50

瑞智觀音廠 新產線投產

2019-06-30 22:48

川普將允美企售華為產品 大立光開盤直衝漲停

2019-07-01 09:16

技嘉、奇力新 選長天期

2019-06-30 22:57

和大董座沈國榮…搶訂單 變空中飛人

2019-06-30 22:49

華固、麗豐 四檔有看頭

2019-06-30 22:57

法人觀點／和大拉貨需求 逐步增強

2019-06-30 22:49

從期貨看現貨／美中協商解凍 台指期短多

2019-06-30 12:55

鄭文賢專欄／生醫、5G供應鏈 盤面亮點

2019-06-30 22:22

虛擬貨幣概念股／微星、台達電 法人捧

2019-06-30 22:41

林昌興：危機解除 原油A股多頭續航

2019-07-01 08:07

華為鬆綁+蘋果新機 大立光漲停、鏡頭股跟進強漲

2019-07-01 09:31

全民權證／南亞科 兩檔聚焦

2019-06-30 22:57

全民權證／中美晶 挑逾90天

2019-06-30 22:57

興櫃六小福 帶頭上衝

2019-06-30 22:54

精誠攜美商 布局資安防禦

2019-06-30 22:43

就市論勢／蘋概、電動車 題材熱

2019-06-30 22:44

虛擬貨幣概念股／智原、世芯 營運升溫

2019-06-30 22:41

半導體警報解除 祥碩率先反攻大漲

2019-07-01 09:32

富邦印度正2ETF 粘瑞益：留意布局機會

2019-06-30 21:31

興櫃新星／亞泰多角經營 獲利穩

2019-06-30 22:54

麗清上海新廠 將擴產

2019-06-30 22:46

虛擬貨幣概念股／撼訊、映泰 商機亮眼

2019-06-30 22:41

虛擬貨幣概念股／勤誠、動力 後勁十足

2019-06-30 22:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top