台股大漲 環球晶股價跳高

2019-07-01 10:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



矽晶圓大廠環球晶（6488）股價先前修正後，由於賣壓已在先前股價修正時陸續消化，籌碼趨於穩定下，近期股價呈現橫向整理，近日股價陸續站上5日均線及10日均線上，股價先前並在300元左右出現逢低買盤，今日台股大盤大漲，該股開盤一口氣越過季線關卡，盤中股價上漲2%至3%，股價最高來到325.5元，股價也寫下近一個半月新高。

環球晶的長約比重高，截至目前為止沒有一家客戶毀約認賠，環球晶願意讓客戶部分拉貨遞延，但是，價格並未變動。對於後市營運，該公司也指出，環球晶的下半年營運目標是優於上半年，且以全年來看，今年營運仍有機會小幅優於去年表現。