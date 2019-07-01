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賣黨產算什麼！「敗家元首」賣機場 在野黨只剩這招能擋…

晶彩科帶量走揚 下半年續攻新領域設備

2019-07-01 10:03經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

晶彩科（3535）今日受惠台股大盤開紅激勵，股價止跌翻紅，帶量走揚，盤中最高一度漲至30.2元，單日漲幅超過4%，收復短期均線5日線。籌碼面部分，截至上周五，外資近期看空晶彩科，連兩賣，自營商和投信相對保守；三大法人持股比例1.72%，與6月高點2.94%相比，降低1.22個百分點。

晶彩科今年上半年表現不俗，累計前五個月營收12.72億元，年增149.5%。展望今年，晶彩科除了鞏固現有LCD事業產品，並積極開發新應用，跨足如Mini LED、Micro LED、摺疊螢幕等領域自動光學檢測設備。

LED台股

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