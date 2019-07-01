鴻海帶頭衝 鴻家軍全面走揚

2019-07-01 09:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



G20中美兩國達成協議，第三波3千億美元關稅暫停如期實施，受到利多消息激勵，在鴻海（2317）領軍下，今（1）日鴻家軍全面上揚，尤以PCB廠臻鼎-KY（4958）股價表現最為凌厲，早盤大漲逾6%。

上週末中國國家主席習近平與美國總統川普在G20高峰會上舉行雙邊領導人高峰會，會中達成協議，重啟雙邊貿易協商。美國暫停實施對大陸3千億美元關稅，並允許美國企業向華為出售零組件。同時，大陸也同意將繼續大規模購買美國產品。

受到利多消息激勵，帶動今日台股勁揚逾150點，鴻家軍也隨風而上，母公司鴻海早盤上漲逾2%，成交量突破1.4萬張，股價最高來到79.1元，企圖挑戰80元大關。

在鴻海領軍下，包含金屬機殼廠鴻準（2354）、工業電腦廠樺漢（6414）、半導體設備廠京鼎（3413）、封測廠訊芯-KY （6451）、面板廠群創（3481）、PCB廠臻鼎-KY、網通廠台揚（2314）及建漢（3062）、廣宇（2328）、電信廠亞太電（3682）、乙盛-KY（5243）、GIS-KY（6456）等全線上揚。

觀察鴻家軍走勢，尤以臻鼎-KY表現最為突出，早盤大漲逾6%，由99.4元一舉重回百元關卡，早盤最高來到106元。