新iPhone下半年亮相 蘋概股表現受關注

2019-06-29 09:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



時序進入下半年，備受矚目的蘋果新款iPhone，預計將在9月亮相，法人一致認為蘋概股的表現，接下來將扮演引領台股表現的關鍵要角，包括台積電（2330）、鴻海與大立光等廠表現受矚目。法人表示，從7月起將湧現備貨潮，可望對蘋概股獲利帶來助益，但旺季會多旺，目前需保守看待。

蘋果新iPhone還未推出，相關新機規格已在網路上引起討論，其中，今年新機的「三鏡頭」設計，成為外界焦點之一。

據傳，蘋果在OLED機種搭載三鏡頭，LCD機種則為雙鏡頭。近幾年主力iPhone鏡頭供應商為大立光、玉晶光，以及日本關東康達智，隨著蘋果開始備貨，業績可望受惠。

大立光過往供應蘋果後鏡頭，供貨比重占八到九成，今年已取得常規鏡頭及長焦鏡頭認證。

大立光股價在6月初，一度見到波段低點3,255元，外資近期雖仍維持小幅賣超，但大立光擁「蘋果光」護體，呈緩步上揚，已逐步收復5日線、10日線及月線；5日線、10日線及月線呈向上成長；MACD柱狀維持正值。

玉晶光已取得超廣角鏡頭和另一顆主鏡頭認證；此外，過去玉晶光也是iPhone前鏡頭主要供應商。

玉晶光股價從5月底到6月初於低檔整理，在蘋果新機拉貨話題帶動下，6月中旬開始上演反彈秀，已站穩所有均線之上；除了年線，其他均線皆呈向上成長。

台新投顧副總經理黃文清表示，儘管蘋果今年沒有大改款，新機效益仍備受關注，但由於美中貿易戰衝突帶來不確定性因素，對旺季效應保守看待，需關注G20峰會「川習會」針對貿易戰的協商結果，以及台積電、大立光等主力廠商，於7月召開法說會所釋出的訊息。

華南投顧董事長儲祥生也認為，蘋果概念股下半年將成為盤面焦點，不過，效益到底會如何，得觀察實際銷售狀況；此外，美中貿易戰的後續發展，仍舊會是最大不確定因素，也是決定下半年景氣最重要的部分。