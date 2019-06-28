原油ETF雙周漲24% 黃金ETF單月漲19%

2019-06-28 20:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



在川習會前一周，不確定性增高，投資人退場觀望，全球主要股市漲跌幅度都不大。在台掛牌的ETF中，本周以原油正向、黃金正向、公司債正向ETF表現最優，美股正向ETF表現最弱勢。

中東局勢緊張，推升國際油價與金價持續走高。此外，金價還受惠於美國聯邦準備理事會（Fed）等主要央行採取寬鬆貨幣政策。本周漲幅前六名的ETF中，高達五檔是能源與黃金相關ETF。

元大S&P原油正2（00672L）繼前一周狂漲14.6%之後，本周再漲8.1%，連續兩周登上所有ETF漲幅冠軍，華頓S&P布蘭特正2以7%的漲幅居次，元大S&P石油以4.1%的漲幅排第三名。FH能源債以1.7%的漲幅排第六名。

兩周以來，元大S&P原油正2狂漲近24%。元大投信表示，美國原油庫存超乎市場預期大幅減少、近期中東地緣政治變化多，加上中美貿易戰可能進入下一階段，都可能影響油價，預期短線交易機會增多，但需善設停損停利點。

至於黃金ETF，元大S&P黃金正2繼前一周大漲8.7%之後，本周再漲逾2%，為本周所有ETF漲幅第五名。這檔ETF在6月大漲19.4%，是2017年9月問世以上漲幅最大的一個月，6月的日平均成交量也比5月增加一倍以上。

費城半導體跌深反彈，國泰費城半導體本周上漲2.4%，為本周所有ETF漲幅第四名。不過，其他美股主要指數本周仍是下跌居多，美股正向ETF表現落後，反映川習會前的不確定氣氛。

上證指數失守3,000點，累計全周跌0.9%，今年以來的漲幅縮小到19.4%。相關ETF的漲跌幅都不太大，以台新MSCI中國正2漲1.3%最高，其次是中信中國50正2單周狂漲0.8%。

受到川習會不確定因素所影響，台股本周價跌量縮，加權指數全周下跌0.6%，守住10,700點。相關ETF以元大台灣高息低波漲1.2%最多，元大中型100、元大富櫃50也有約1%的漲幅。群益金鼎證券指出，短線仍要等待美中談判結果確立後，台股可望隨著量能放大而走出區間格局。

不論台股成交是否熱絡，陸股槓桿ETF始終最熱門。以28日來說，元大滬深300正2以12.4萬張持續稱王，再來是富邦VIX的9.9萬張、元大台灣50反1的2.9萬張、元大S&P原油正2的2.5萬張、富邦上証正2的1.9萬張。