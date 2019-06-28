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一張表告訴你 哪些上市櫃公司員工年薪超過200萬

2019-06-28 19:53經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

到哪家公司上班最幸福？上市櫃公司去（2018）年不含主管的員工平均薪資出爐，共有11家公司年薪超過200萬元，當中又以聯發科（2454）員工最幸福，平均薪資高達270.5萬元，笑傲其他上市櫃公司。

目前正值畢業季，證交所、櫃買中心公布的企業員工薪資可以做為準社會新鮮人的就業參考指標。經統計發現，共有11家公司在台全時員工平均薪資超過200萬元，分別是聯發科（2454）、聯詠（3034）、鴻準（2354）、晶焱（6411）、原相（3227）、鴻海（2317）、創意電子（3443）、信驊科技（5274）、智擎（4162）、力旺（3529）、台積電（2330）。

其中，聯詠以254.2萬元排名第二，鴻準則是245.7萬元排名第三，上櫃公司晶焱以240.9萬元緊追在後，排名第四，但同時也是上櫃公司員工薪資冠軍，而同樣是上櫃公司的原相以些微差距的239.8萬元，排名第五。

若以產業來看，半導體業是高薪公司最強聚落，除三家公司外，包括聯發科、聯詠、晶焱、原相、創意電子、信驊科技、力旺、台積電等八家公司都屬於半導體產業鏈。

相關資料來自台灣證交所、櫃買中心今天聯袂公布的上市櫃公司「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，當中所謂員工指的是扣除經理人（協理級以上）、部分工時（打工）、工作未滿六個月者，該公司在台灣僱用員工人數（含本國籍、外國籍）。薪資計算基礎，包括本薪、加班費、各項津貼及獎金、員工酬勞等，但不包含股份基礎給付的費用化估列金額。這也是證交所、櫃買中心首度公布不含主管的全時員工薪資資訊。

2018年員工平均薪資逾200萬元上市櫃公司。
2018年員工平均薪資逾200萬元上市櫃公司。
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