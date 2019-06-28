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外資本周買超142.83億 買盤青睞這些個股

2019-06-28 18:03經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台股受到美中貿易戰不確定因素的影響，5月面臨外資持續的賣超，6月則是轉為買超，統計本周外資買超142.8億元，連續3周呈現買超，但在市場觀望下，買超力道較上周減緩；至於外資買超的標的中，本周買超前十大個股中，金融股就占了6檔，新光金居個股買超冠軍，鴻海名列第五。

台股今(28)日收周線、月線、季線及半年線，受到美中貿易戰不確定因素的影響，終場收10,730.83點，下跌43.07點，成交量892.91億元，周線下跌但月線收紅，上半年指數上漲1,003.42點。

統計三大法人今日賣超21.17億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）賣超29.48億元，投信買超3.67億元，自營商買超（合計）4.62億元，其中自營商（自行買賣）買超5.61億元，自營商（避險）賣超0.98億元。

外資5月賣超台股1,449億元，6月轉為買超394.22億元，本周買超142.8億元，統計本周外資買超前十大個股依序是新光金、旺宏、中壽、台新金、鴻海、仁寶、國泰金、技嘉、第一金、富邦金；金融股占6檔，其餘則是具題材的個股。

本周遭外資賣超前十名則依序是長榮航、兆豐金、大同、中石化、日月光、台積電、神基、開發金、中工、華新；台積電在6月24日除息，每股配發現金股利8元，但是除息後卻陷入貼息，外資成為主要的賣壓所在，壓抑股價表現。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，近期台股在美中貿易談判未有進一步惡化訊息之下，表現稍加回穩，但整體來看，儘管各主要央行貨幣寬鬆的態度明確，市場資金面仍然充沛，不過市場也多已反應相當程度的樂觀期待，加上美中貿易談判短期達成全面協議的機會仍有限，因此指數在短線漲多下難免面臨震盪風險。

沈萬鈞說，投資操作上建議仍以選股為主，以營收表現佳、成長前景看好之類股為主，包括5G、高階網通、AI、資料中心、車用電子等仍可持續關注。

日盛首選基金經理人楊遠瀚表示，指數此波由5月29日的低點10,227點彈升至6月21日高點10,840 點，波段上漲613點，本周面臨川習不確定因素影響，導致波段漲勢暫歇，科技股受到貿易戰衝擊表現強弱差異大，傳產龍頭股、貿易戰相對受惠者股價表現相對強勢，周末川習會面登場，關注川習會談結果，才能定調後續操作策略方向。

楊遠瀚指出，接下來投資焦點鎖定在G20後中美雙方的言論與動作、Fed降息變化、美元、VIX、美債殖利率倒掛變動、外資期權變化，投資主軸放在跌深、有趨勢的個股逢低布局，並持續關注華為、出口黑名單等發展。

楊遠瀚分析，在族群方面，電子股可觀察5G、高速傳輸、AI、TWS、國產替代及跌深但可望受惠搶單華為的手機零組件為主軸；傳產則以食品、生技、營建、資產、紡織等貿易戰無關或受惠類股為主，此外，高殖利率族群亦可同步關注。

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