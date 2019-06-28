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安泰銀每股配發1元現金股息 殖利率6.3%

2019-06-28 17:06經濟日報 記者夏淑賢╱即時報導

安泰銀（2849）今（28）日股東會，通過去年盈餘分派每股配發現金股息1元，高於去年的0.6元，創下配息新高及連續九年配發現金股息兩項紀錄，並同時通過授權董事長訂定配息基準日及方式。以今天收盤價計算，現金股息殖利率6.3%。

安泰銀行股東會也全面改選11席董事，包含一般董事八席，獨立董事三席。11席董事候選人中，除原獨立董事李伸一因為任期已達三屆，改提名曾任摩根士丹利公司副總裁、現為達勝財務顧問執行董事的張偉婷，這11位候選人今天也都順利當選為董事。

股東會股息安泰銀行
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