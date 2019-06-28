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台股上半年市值增加3.13兆 這個類股漲最多

2019-06-28 16:26經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台股今（28）日收周線、月線、季線及半年線，受到美中貿易戰不確定因素的影響，終場...
台股今（28）日收周線、月線、季線及半年線，受到美中貿易戰不確定因素的影響，終場收10,730.83點。示意圖／報系資料照
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台股今（28）日收周線、月線、季線及半年線，受到美中貿易戰不確定因素的影響，終場收10,730.83點，上半年集中市場指數上漲1,003.42點，漲幅10.31%，上半年市值增加3兆1,343.4億元；在上半年各類股漲幅表現中，以汽車類股拔得頭籌，上半年漲幅達53.32%。

台股今年上半年表現深受美中貿易戰的連動，由年初相對低點往上拉升再站上萬點，一度拉升到11,097點，但因貿易戰再起波瀾，指數漲勢中斷，5月跌勢加大，6月則是緩步走高，今日開高震盪，終場收10,730.83點。

統計上半年加權指數上漲逾千點，台股集中市場市值增加3兆1,343.4億元，統計上半年漲幅前十大類股中，以汽車類股漲幅53.32%居冠；其次是水泥類股，漲幅30.95%；資訊服務類則以21.57%居第三；其他類漲幅21.52%居第四；第五大漲幅則是食品類的18.8%。

第六至十名依序是電子零組件、生技醫療、紡織纖維、營建、電腦及週邊；以前十大漲幅來看，傳產有6類，電子則有4類；汽車類股中由和泰車（2207）上半年的表現最亮眼，股價漲幅達98.82%，半年來市值增加1379.2億元，另外，裕隆及裕日車上半年漲幅逾2成。

蘋概三王中，台積電今日收在239元，陷在貼息窘境中，但仍穩居台股市值冠軍；鴻海收在77.4元，上半年市值增加915億；大立光收在3,855元，上半年市值增加858.3億元。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，指數在短線漲多下難免面臨震盪風險，投資操作上建議仍以選股為主，以營收表現佳、成長前景看好的類股為主，包括5G、高階網通、AI、資料中心、車用電子等仍可持續關注。

台股貿易戰
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