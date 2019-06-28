證交所公告上市公司 非主管職全時員工薪資

2019-06-28 15:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



為便利投資大眾掌握各公司薪酬，證交所表示，今（28）天於公開資訊觀測站「公司治理專區」項下「企業社會責任相關資訊／員工福利及薪酬統計相關資訊／非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，彙總揭示國內上市公司申報107年度非擔任主管職務的全時員工薪資資訊。

該統計資料包括員工人數、薪資總額及薪資平均數，投資大眾可依證券代號、產業類別、或依平均薪資費用高低等不同排序功能查詢，路徑洽http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb15。

證交所指出，本次揭露的「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，係依據主管機關107年4月發布的新版公司治理藍圖（2018~2020）推動項目，為額外揭露資訊。前述員工指扣除經理人、部分工時、任職給薪未滿六個月等人後之在台僱用員工人數（含本國籍、外國籍），並採平均人數計算。

薪資總額係應計基礎，包括本薪、加班費、各項津貼及獎金、員工酬勞等，但不包含股份基礎給付的費用化估列金額。

證交所也提醒，因前述統計的申報基礎、資料範圍，與各公司107年度財報附註揭露的全體員工薪酬資訊不同（該資料已於今年5月31日上線公布），不宜直接比較分析。

證交所強調，「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」將聚焦企業常態的全時員工薪資水準，符合篩選指標的公司需申報「公司經營績效與員工薪酬之關聯性與合理性說明」，供外界參酌。自明年起還會增加前述全時員工的「薪資中位數」，循序提升薪酬資訊透明度。