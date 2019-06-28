市場觀望川習會面 台股量縮下跌43點收10,730

2019-06-28 13:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



G20峰會今（28）日在日本大阪登場，台股呈觀望態勢，指數回落5日均線，成交量縮，終場收10,730.83點，下跌43.07點，跌幅0.4%，成交量892.91億元；全周跌72.94點、月漲232.34點、季漲89.59點、半年漲1,003.42點，台股上半年全體市值增加約3.2兆元。

消息面上，美、中雙方皆在會面前釋出協商條件；川普提出「談不成，就加稅」的B計畫，中國官員則提出談判的三項先決條件。會前美國三大指數漲跌互見，以平盤震盪反映。

在國際股市及政經持續變化下，亞洲主要股市今日表現多向下修正，目前日股走低0.5%，韓股跌0.2%，港股跌0.5%，陸股於季線附近震盪，跌幅逾0.9%。

台股方面，也隨亞股開平盤後震盪向下。權指股中，台積電（2330）回落月均線，表現溫吞，終場跌0.6 %；鴻海在法人近期的買超下，股價持穩，收平盤價位；大立光現回落5日均線，力圖站穩，跌0.7%；台塑化呈現疲弱態勢，下探至本月低點，收跌0.9%。

金融股表現則較佳，富邦金於平盤上震盪，收漲0.1%，兆豐金、第一金、永豐金也收紅表態。

盤面類股跌多漲少，其中，漲勢較為抗跌的有嘉聯益、泰鼎-KY等PCB股，羅麗芬-KY、寶齡富錦、中生化等生技醫療，以及散熱、光通訊、食品、工具機等族群。此外，穩懋、佳龍、神盾、新鉅科等個股表現也為市場焦點。

法人表示，美中貿易協商仍持續當中，股市在5月激烈走跌後，加權指數在6月以區間震盪消化市場訊息。

現階段，市場關注川習互動，只要能釋出正面訊息，指數短多就有續攻的機會，盤面上，近五個交易日的大盤表現都較多數的次族群強勢，當中，電子次族群明顯弱於傳產、金融，但在川習會前，電子股量能回溫，股價轉強，顯示短多已有再次攻擊的企圖，但因台股仍處區間震盪的整理格局，須留意類股彈升後的獲利賣壓，

在電子股多有震盪的情況下，後市操作可聚焦食品、觀光、百貨等內需股、水泥、鋼鐵等傳產股、金融、高殖利率股、旺季概念股、貿易戰轉單受惠股。