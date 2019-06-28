股市拉回避險增 四檔黃金概念股放閃

2019-06-28 13:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



全球股市拉回，加上美中將會談，今（28）天台股盤面避險相關的四大「黃金概念股」閃耀，包括連動金價的元黃金（00635U）、元黃金正2（00708L）勁揚超過0.7%、1.7%，受惠金價上漲的佳龍、金益鼎也拉升逾2%。

相較下，同為「黃金概念股」的光洋科，股價遊走盤下，表現相對弱，不過光洋科短線沿10日線盤整，架構仍比大盤強。

台股今與亞股同步開高走低，避險買盤流竄生技等安穩族群外，國際金價小漲，也帶動盤面「黃金概念股」亮金金，包括原型ETF的元黃金開低走高，盤中上揚0.7%-0.8%，放量到1,100張，槓桿ETF-元黃金正2增至3,400多張，金益鼎逼近千張，兼具稀土、轉盈概念股的佳龍更爆出1.2萬張熱量，瞄準前波23元高點。

法人觀察，今天黃金概念股湧現避險、搶短買盤，也有不少可能是當沖客，以漲勢最強的佳龍來說，本周一度在25日衝出1.2萬張的當沖量，27日也有3,771張；累計6月18個交易日，佳龍只有一天的當沖量低於千張，已成當沖客鎖定焦點。

金益鼎、光洋科短線也因為上漲吸引當沖，ETF的元黃金、元黃金正2「沖沖樂」相對少，不過元黃金正2本周來也有100-500張不等，熱度同樣加溫。