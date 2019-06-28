親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

司法心防破洞？法官：政客迎合鄉民思維的結果

敏感戰火？敘利亞政府軍突襲土耳其哨站1死3傷

貿易戰局勢明朗、新產能助攻 遠東新營收挑戰新高

2019-06-28 13:26經濟日報 記者戴慧瑀╱即時報導

遠東新（1402）董事長徐旭東今（28）日談紡織景氣展望，隨著美中貿易戰局勢出現曙光，下半年景氣有望回溫，公司全年營運「穩定中成長」。此外，美國、越南、台灣新產能去年陸續開出，今年將完整認列收益，遠東新副董事長席家宜指出，拜擴產效益所賜，今年全年營收挑戰新高紀錄。

遠東新今日召開股東會，會中通過配發現金股利1.8元，創近七年來新高。恰逢G20大阪峰會同日舉行，中國國家主席習近平以貿易戰暫時休兵為前提，將與美國總統川普會面。

徐旭東表示，美國將暫緩對中國產品擴大加徵關稅，對市場來說是好消息，「（不利因素）已經解決一大半。」

徐旭東對貿易戰走勢抱持樂觀看法。他說，2020年美國總統選舉在即，現在川普民調不太好，很多州都不贊成他，為確保連任，川普應該不敢得罪太多人。下半年只要行事不衝動，公司營運將穩定中成長。

2018年是遠東新聚酯產能大爆發一年，包括收購美國M＆G西維吉尼亞州36萬噸PET廠，越南年產40萬噸PET廠，及亞東石化觀音廠150萬噸PTA新產線。遠東新指出，去年各地聚酯產能陸續開出，收益無法完整認列，但今年可以，可推升營運進一步成長。

受惠美國、越南等新產能開出，及亞泥、遠百等各項轉投資事業挹注，遠東新今年營運展望正向。

至於接下來新的資本支出計畫，席家宜稱有越南廠二期，目前已經啟動，包括長纖、短纖及成衣，明年將陸續投產。隨著越南、美國生產比重加大，今後三年，就生產事業（石化、化纖和紡織）營收比重來預估，台灣會從現在的50％降至40％，大陸從30%降至20%，越南占20%，美國、日本等其他地區占20%。

越南遠東新貿易戰
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

台股上半年交易倒數 80家市值成長逾五成

2019-06-28 10:24

正負10%！逆向祕訣 年線乖離率探台股潛力與風險

2019-06-28 10:50

搶息特攻隊 3大撇步大撈1.6兆股息

2019-06-28 10:47

川習會在即 法人：台股短線高檔震盪

2019-06-28 08:51

四大族群 下半年耀眼

2019-06-28 00:27

IC設計、越南概念 搶鏡

2019-06-28 00:27

生技十強棒 法人按讚

2019-06-28 00:27

瑞銀論壇 看好台半導體股

2019-06-28 00:07

三王領漲 外資買超143億

2019-06-28 00:06

三族群 看旺到明年

2019-06-28 00:02

就市論勢／網通、自行車 有看頭

2019-06-27 23:26

外資買超144億 買盤最愛這10檔

2019-06-27 17:41

台股下半年投資趨勢 投顧：關鍵字MEGA

2019-06-27 16:54

台積電回神台股收漲121.35點 三大法人買超164.85億

2019-06-27 15:11

壽險股發威 金融指數創21年新高

2019-06-27 14:16

生技月熱身 生技股吸金

2019-06-27 14:12

台股下半年展望／群益：10,000~11,200點間

2019-06-27 14:12

台股下半年展望／兆豐投顧：擁抱MEGA四趨勢

2019-06-27 14:12

瑞銀論壇 保守看電子股旺季

2019-06-27 14:12

華為概念股回神 台股揚逾百點返季線

2019-06-27 14:12

台積電強彈走出貼息陰影 台股大漲121點收10,773

2019-06-27 13:51

美中貿易戰 江文勝：天下大亂 形勢大好？

2019-06-27 13:50

下半場最強主打星 量縮等待新局

2019-06-27 13:49

大盤回測 聚焦法人買超股

2019-06-27 12:43

G20看科技戰眉角 美國打華為碰到超強反擊力

2019-06-27 12:29

美光飆漲效應 台股半導體類股指數早盤漲逾1％

2019-06-27 09:39

費半助攻台積電填息路 台股早盤站回10,700關卡

2019-06-27 09:24

股東會掌聲如雷 嚴陳莉蓮布下3棋局讓裕隆集團脫胎換骨

2019-06-26 13:29

全球大動盪 鎖定ETF撈寶 指數型 原物料避險 短打皆宜

2019-06-24 09:26

股海自由行／台商回流受惠股 資金追捧

2019-06-23 00:08

股海常勝軍／主流股輪動 跟著G2情勢走

2019-06-22 02:14

就市論勢／傳產內需 適度布局

2019-06-21 23:41

小英概念股再接地氣 5＋2產業依然很強大

2019-06-21 10:26

元大期台股牛熊權 小資參與大盤首選

2019-05-21 14:32

布局壽險金控…再等等

2019-04-07 00:39

櫃買修改規章 訂定下櫃機制

2019-03-30 00:37

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

外資買超144億 買盤最愛這10檔

2019-06-27 17:41

鴻海7月25日除息交易 每股配息4元將發逾554億元

2019-06-27 17:24

生技十強棒 法人按讚

2019-06-28 00:27

壽險股發威 金融指數創21年新高

2019-06-27 14:16

四大族群 下半年耀眼

2019-06-28 00:27

7月生技月倒數 十大潛力股內外資挺

2019-06-27 19:26

IC設計、越南概念 搶鏡

2019-06-28 00:27

三族群 看旺到明年

2019-06-28 00:02

台積電回神台股收漲121.35點 三大法人買超164.85億

2019-06-27 15:11

鴻海再啟併購！瑞祺電斥4.05億元取得澔楷科技40%股權

2019-06-27 21:08

上銀卓永財交棒 長子卓文恆接董事長

2019-06-28 11:45

三王領漲 外資買超143億

2019-06-28 00:06

生技月熱身 生技股吸金

2019-06-27 14:12

台股下半年投資趨勢 投顧：關鍵字MEGA

2019-06-27 16:54

仁寶衝刺非筆電 7月15日除息

2019-06-27 23:30

羅麗芬回台投資 攜手慈濟攻細胞治療

2019-06-27 15:37

中美晶騰籠換鳥 營運衝

2019-06-27 23:37

瑞銀論壇 看好台半導體股

2019-06-28 00:07

淡水廠火災 康舒：無人傷亡，海外產能可因應需求

2019-06-28 09:13

浩鼎擴產線 強化授權

2019-06-27 23:37

味全股東會 陳永清交棒陳宏裕

2019-06-27 14:33

長園科 下半年審慎樂觀

2019-06-27 23:37

浩鑫 搶進人臉辨識

2019-06-27 23:30

上銀旗下 大銀Q3轉上市

2019-06-27 23:37

浩鑫股東會：新事業發酵 明年有機會轉虧為盈

2019-06-27 14:33

裕日車股東會 通過配發現金股利17.67元

2019-06-28 10:37

亞洲藏壽司登錄興櫃 股價衝破百元

2019-06-28 13:10

台積、鴻海、聯發科 四檔夯

2019-06-27 23:17

美光報佳音 南亞科等記憶體族群反彈

2019-06-27 15:35

川習會在即 法人：台股短線高檔震盪

2019-06-28 08:51

羅麗芬回台 搶進細胞治療

2019-06-27 23:30

南海雙子星案遭投審會駁回 押寶買盤推升藍天收漲3.46％

2019-06-27 14:24

雙子星案／南海控股遭駁回 藍天押寶熱

2019-06-27 14:12

百德大併購 強攻航太

2019-06-27 23:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top