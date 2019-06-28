貿易戰局勢明朗、新產能助攻 遠東新營收挑戰新高

2019-06-28 13:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



遠東新（1402）董事長徐旭東今（28）日談紡織景氣展望，隨著美中貿易戰局勢出現曙光，下半年景氣有望回溫，公司全年營運「穩定中成長」。此外，美國、越南、台灣新產能去年陸續開出，今年將完整認列收益，遠東新副董事長席家宜指出，拜擴產效益所賜，今年全年營收挑戰新高紀錄。

遠東新今日召開股東會，會中通過配發現金股利1.8元，創近七年來新高。恰逢G20大阪峰會同日舉行，中國國家主席習近平以貿易戰暫時休兵為前提，將與美國總統川普會面。

徐旭東表示，美國將暫緩對中國產品擴大加徵關稅，對市場來說是好消息，「（不利因素）已經解決一大半。」

徐旭東對貿易戰走勢抱持樂觀看法。他說，2020年美國總統選舉在即，現在川普民調不太好，很多州都不贊成他，為確保連任，川普應該不敢得罪太多人。下半年只要行事不衝動，公司營運將穩定中成長。

2018年是遠東新聚酯產能大爆發一年，包括收購美國M＆G西維吉尼亞州36萬噸PET廠，越南年產40萬噸PET廠，及亞東石化觀音廠150萬噸PTA新產線。遠東新指出，去年各地聚酯產能陸續開出，收益無法完整認列，但今年可以，可推升營運進一步成長。

受惠美國、越南等新產能開出，及亞泥、遠百等各項轉投資事業挹注，遠東新今年營運展望正向。

至於接下來新的資本支出計畫，席家宜稱有越南廠二期，目前已經啟動，包括長纖、短纖及成衣，明年將陸續投產。隨著越南、美國生產比重加大，今後三年，就生產事業（石化、化纖和紡織）營收比重來預估，台灣會從現在的50％降至40％，大陸從30%降至20%，越南占20%，美國、日本等其他地區占20%。