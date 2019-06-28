美中協商露曙光 亞股Q3展望內需產業較有利

2019-06-28 13:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



在美中協商露出曙光之際，全股市同步回彈；展望第3季，統一投信表示，因應經濟成長趨緩，全球進入新一輪的降息周期，新興亞洲國家寬鬆貨幣相對積極，企業獲利仍在溫和成長，且在重要選舉皆已結束後，政策刺激經濟的力道可望加大，目前MSCI亞洲指數評價低於近5年平均值，具長線投資價值，看好受貿易戰影響程度較低且受惠政策支持的內需產業。

統計今年以來開始降息的主要國家，亞太地區占多數，其中，在新興亞洲方面，印度已三次降息合計3碼，馬來西亞及菲律賓各降息1碼。

一般預期，由於目前通膨尚屬溫和，印尼下半年也有機會降息。至於降息的節奏與幅度，主要關注美國聯準會動向及國際油價走向。

統一亞太基金經理人黃柏章表示，雖然近期美國與伊朗的衝突升溫，但在需求減緩與美國增產抵銷OPEC減產的效應下，國際油價並未大幅上揚，對於仰賴石油進口的部份新興亞洲國家來說，通膨威脅目前並不大。

黃柏章指出，印度及印尼大選皆已在5月底定由執政黨續任，印度在大選後展望樂觀，執政黨對於基礎建設的推動與農村的補點可能加大力道，看好基建、金融、農村消費相關，後續觀察重點為剛展開的季風雨季降雨量。印尼經濟展望亦趨於穩定，政策得以延續，看好金融及汽車類股。

東北亞方面，日本就業市場持續緊俏，勞工短缺、工資上升、失業率低，再加上2020年將舉辦東京奧運，有利於觀光，看好內需消費產業。

值得留意的是，由於美中磨擦與全球貿易衝突仍有可能延續，作為避險資金的日圓有較大升值壓力，對於出口股較不利，自動化工具機訂單在5月之後因美中貿易戰的不確定性而受影響，相對的，日本國內營收比重較高的自動化設備廠商，仍具潛在投資機會。

南韓因科技業比重較高，手機及半導體產業仍在庫存調整階段，且科技產業在美中貿易戰僅少數企業受惠，對多數科技企業的負面影響較大，預期股市可能仍需一段調整期。

中國及香港股市方面，同樣以較不受美中貿易戰影響的內需消費產業為重，類股多元分散，增加防禦類股如電信、公用事業類股，能降低投資組合短線波動度。