經濟解析／外資保守看H2台股 都是因為這件事…

2019-06-28 13:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



美中貿易戰衝擊全球股市及經濟表現，台股自然無法置身事外，今年初在雙方可望和解的預期下推升大盤指數再站上萬點，但原本平息的戰火卻因無法達成協議再起波瀾，也拖累台股漲勢中斷，綜觀近期外資的看法，對下半年的台股仍是保守看待，主要的徵結仍是美中貿易戰這場戲，到底該如何落幕。

G20登場，美國總統川普、中國國家主席習近平預計在6月29日見面，全球高度關注兩人將會達成什麼樣的協議，後續會有什麼樣的措施，華為禁令能不能解除等，都將牽動下半年全球經濟、科技的表現，台股本周來的表現，也都是在等待川習會的結果，期待不確定因素的消除。

以近期各外資所發表的訊息來看，普遍趨於保守，瑞銀證券台灣區研究部主管董成康表示，受美中貿易戰的影響，電子股下半年旺季出貨表現仍需觀察，基本面仍有潛在風險存在，瑞銀下調台股的獲利展望，預估年減7%，主要是智慧手機及PC兩大電子消費產品出貨分別年減7%、3%；台股下半年表現將趨於保守，但高殖利率題材可帶旺高股息股的表現，半導體中長線看好。

另外，美系及港系外資也在最新報告中喊出減碼台股，美系外資表示，台灣實質經濟成長將受到美中貿易戰的影響，下半年經濟成長率將下滑；港系外資預估台股今年獲利將年減4.3%，主要受美中貿易戰及蘋果iPhone銷售衰退所影響，下調台股指數目標，由10,880點調降至10,400點。

國內法人部分，兆豐國際投顧預估下半年大盤指數約在10,000~11,000點，呈現大箱型整理；群益金融集團則是預估下半年指數區間約在10,000~11,200點間，其中第3季台股指數區間約10,000-11,000點間，如果美中貿易戰未如預期降溫，低點恐可能觸及9,800點再反彈。