全球IC設計營收 聯發科逆勢成長名列第四

2019-06-28 12:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



聯發科。報系資料照 分享 facebook

貿易戰衝擊全球IC設計營收排名，前五名中僅聯發科（2454）維持小幅成長，台系大廠瑞昱及聯詠雖未進前五名之列，但也繳出不錯成績；而外商則是全盤皆墨，受美中貿易衝突影響，包含：博通、高通、輝達與超微皆出現衰退，其中台積電大客戶輝達更因庫存尚未完全去化，衰退幅度最大，達24.4%。

根據TrendForce旗下拓墣產業研究院最新統計，聯發科表現逆勢成長，全球排名第四名，雖然也受到全球智慧型手機市場影響，但由於自去年開始陸續導入如OPPO、小米等客戶，加上在智慧家庭市場也多有斬獲，使得第1季營收達正成長表現。

拓墣產業研究院預測，聯發科第2季營收將受到美元匯率影響，相較去年同期將小幅衰退1.5%，但若以新台幣計算則預估將成長約2%。

聯發科競爭對手高通，則是受到智慧型手機需求明顯下滑，使得今年第1季手機晶片出貨量較去年同期衰退17.1%。

至於台系兩家大廠聯詠與瑞昱今年第1季皆交出不錯的成績單。儘管全球智慧型手機成長動能受限，但由於TDDI與AMOLED面板成為該市場的新寵兒，在滲透率逐漸提高的情況下，聯詠搭到市場順風車使得第1季營收表現相當出色，營收排名也超過瑞昱，奪下第八名的位置。

瑞昱則是受惠於網通與顯示市場的帶動，加上真無線藍牙耳機市場需求熱絡，使得第1季營收維持成長表現。

而外商明顯在這場貿易衝突中，未蒙其利先受重傷，博通半導體部門第1季營收相較於去年同期，呈現下滑態勢。而第2季在中美貿易戰越演越烈的情況下，預料仍會持續衰退，估計將較去年同期衰退7%上下。

拓墣產業研究院資深分析師姚嘉洋指出，輝達衰退幅度最大的原因在於遊戲顯卡庫存尚未完全去化，其遊戲顯卡第1季營收大幅衰退40.9%。

扮演另一成長主力的資料中心市場也因為超大規模（Hyperscale）資料中心與企業在GPU採購數量的逐漸趨緩，出現近三年來的首次衰退，預計第2季的營收表現仍會持續衰退，估計較去年同期相比，衰退幅度約為20%左右。