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裕日車股東會 通過配發現金股利17.67元

2019-06-28 10:37經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

裕日車（2227）今（28）日舉行股東會，也是裕隆集團執行長嚴陳莉蓮今年舉行集團第三場股東會。致詞時表示，裕隆日產將持續為各位股東創造最大效益；在股東會後結束後，嚴陳莉蓮感謝大家參與外，也貼心的跟大家揮揮手致意。股東會通過配發現金股利17.67元。

嚴陳莉蓮致詞時表示，107年台灣經濟環境雖受國內外不確定因素干擾，仍積極導入全新優勢車款，並持續精進服務品質，受惠於新車上市、中國大陸投資與零件外銷收益，年度成車銷售3.67萬台，市場占有率8.7%，營業收入312.6億元，營業利益13.4億元，稅前盈餘76.8億元，稅後每股盈餘（EPS）19.63元。

展望今年度的營運概況，總經理李振成指出，對於今年裕日車的營運展望很有信心，將持續引進全新車型，提供消費者更多元的選擇；NISSAN品牌預計於第3季推出全球純電動銷售冠軍車款LEAF，正式跨足大眾電動車市場；同時也將導入搭載全球唯一可變壓縮比的VC Turbo引擎，也是NISSAN最具代表性的旗艦車款ALTIMA。

至於中國大陸市場部分，依據中汽協預估，108年中國大陸汽車銷量可達2,810萬台，與107年持平。審慎預期東風日產汽車銷售將與107年銷售實績相當。

裕日車28日舉行股東會，嚴陳莉蓮在股東會結束後也貼心的跟大家揮揮手致意。記者黃淑...
裕日車28日舉行股東會，嚴陳莉蓮在股東會結束後也貼心的跟大家揮揮手致意。記者黃淑惠／攝影
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股東會嚴陳莉蓮
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