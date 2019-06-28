台股上半年交易倒數 80家市值成長逾五成

2019-06-28 10:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



台股上半年交易將在今（28）日收盤後畫下句點，儘管5月份歷經美中貿易戰衝擊，但6月整體表現不俗，仍令個股表現驚艷。統計今年來1,700餘家上市櫃公司表現，整體市值較去年底相比增加3.2兆，其中有將近七成市值為正成長，且超過80家市值成長超過五成。

根據統計，今年以來市值增加最多的前十檔個股，分別是寶聯通、其陽、建榮、勝昱、聯茂、玉晶光、六角、倉和、喬山、鈊象，主要以電子、傳產為主，次產業則分布在工業電腦、PCB、光學鏡頭、塑膠、健身器材、遊戲等。

其中，今年來市值增加最多前三名為寶聯通、其陽、建榮，與去年底相比，分別成長四倍、二倍、一倍，主要是受惠併購效應浮現以及營運動能轉佳帶動。

進一步統計，台股市值前20大的公司，市值變化則在101%～-8%之間，依序排名為：玉山金、大立光、台達電、兆豐金、統一、台灣大、台塑、鴻海、中信金、台積電、南亞、中鋼、台塑化、中華電、台化、富邦金、統一超、國泰金。

其中，和泰車因新款汽車熱賣，加上轉投資佈局效益浮現，上半年市值成長超過一半，擠進前十高價股；其次則為聯發科，受惠5G題材發酵，推出全球首顆整合5G數據機單晶片，屢屢成為市場交投重心。

至於，台積電、鴻海受到貿易戰、華為禁令等系統性風險影響，市值成長受壓，漲幅分別為6.6％、9.3％。

元富投顧協理湯建源表示，從上市櫃公司市值變化來看，市值成長公司主要集中在5G概念族群，或是受惠貿易戰及華為禁令的三星供應鏈及跟轉單族群，其餘則受到5月貿易戰衝擊，市值成長空間則稍微收斂，不過著眼於川習會已成局，雙方只要不再撕破臉，加徵新一輪的關稅報復，都有助台股保持緩步走高的多頭格局。