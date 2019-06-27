櫃買中心 通過中信投信三指數資格認可

2019-06-27 19:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



櫃買中心今（27）日召開上櫃指數股票型基金（ETF）標的指數資格認可審查會議，通過中國信託投信申請的三支指數資格，分別為「ICE美國政府0至1年期債券指數」、「彭博巴克萊20年期以上BBB級美元公司債券指數」及「彭博巴克萊10年期以上電信業美元公司債券指數」。

此外，金管會也在26日通過中信投信三支債券ETF募集申請，包括「中國信託美國高評級市政債券ETF證券投資信託基金」、「中國信託新興亞洲（不含中國）美元精選綜合債券ETF證券投資信託基金」、及「中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF證券投資信託基金」。

當中，上述金管會通過的三支子基金，市政債ETF在亞洲區並無資產管理公司發行，因此會是亞洲第1檔，而新興亞洲債ETF在台灣沒有同業募集，會成為首檔瞄準亞債的債券ETF。

針對櫃買中心通過的三支指數資格，櫃買中心補充，該三支指數各為衡量美元計價0至1年期美國政府發行的主權債、美元計價20年期以上BBB-至BBB+級全球公司債，以及美元計價10年期以上電信業之投資等級全球公司債券市場之績效表現。該等指數分由50檔、200檔及84檔成分債券所組成，加權平均剩餘年期為0.525年、26.92年、21.91年。