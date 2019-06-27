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7月生技月倒數 十大潛力股內外資挺

2019-06-27 19:26經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

7月生技月倒數，內外資唱旺，各券商投顧近期依據產業變化，積極更新潛力股看法，包括生技股大江（8436）雖受營收拖累，不過花旗等三大外資力挺，瑞信、統一及永豐投顧另建議關注九檔績優股，有望躍為下月主打星。

7月生技股旺月已為台股市場認同，過去十年，櫃買生技醫療指數單月上漲機率達到七成；今年在重頭戲的「亞洲生技大會」擴大於台北辦理，共計25國生技業代表出席，1,700個攤位全數搶光，更為潛在行情增添想像。

看好生技股發威，國內不論內外資法人均積極更新觀點，包括為外資看重的高價股指標-大江，雖因營收拖累股價，不過大和資本、花旗、滙豐最新報告皆重申「買進」；另一家瑞信證券看好東洋；統一、永豐投顧則分進合擊建議關注麗豐、康友、浩鼎、鐿鈦、生展、逸達、承業醫及邦特等八檔，有機會扮演市場的交投熱點。

大和指出，大江5月營收發布後走跌，主要來自投資人對特定大陸客戶調整訂單，以及6月營收可能續弱有隱憂。以大和調查，該特定客戶貢獻大江的營收應為低個位數比重，其他訂單異動不大，因此度過調整期，大江可望重拾動能。

大江釋出，2、3季營收將會比前一季小幅或持平增長，大和估計，公司各季營收與去年同期比較，仍會成長59.9%、7.2%，今、明年每股純益（EPS）預測暫維持20元、28元不變。

瑞信證券看好，東洋與國際大廠合作開發學名藥「Octreotide LAR」，未來將順利取得美國藥證，加上先前東洋申請Pegylipo與Lipo-AB銷售資格，累積里程碑金可觀，預估今、明年EPS介於4.59元至5.43元，股息殖利率提高到5%。

統一投顧認為，生技股五大利多匯聚，一是今年整體產業獲利可望成長40%，二是台幣盤整趨弱有利，三是類股免疫於貿易戰，四是指標的浩鼎等下半年有望受益於授權金而重獲關注，五是政策作多，將放大題材的反映熱度。

該投顧據高股價／高市值、高成長、獲利將創高、及低本益比等四原則篩選，建議留意七檔潛力股。

內外資看好的生技股
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生技股營收大江
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