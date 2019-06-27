外資買超144億 買盤最愛這10檔

2019-06-27 17:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股今（27）日大漲，收在10,773.9點，上漲121.35點，統計外資買超144.03億元。 聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影 分享 facebook

台股今（27）日大漲，收在10,773.9點，上漲121.35點，統計外資買超144.03億元，統計買超前10大個股中，權王台積電(2330)、鴻海都入列，同步獲得外資逾萬張的買超，成為推升大盤指數大漲的重要動能，另外，金融股也是重要的買超標的，新光金高居買超個股冠軍。

台股今日開高走高，早盤以10,674.2點開出，在權值股走揚下，指數一路往上走高，最高衝達10,800.29點，終場收在10,773.9點，漲幅1.14%，收復5日線及季線，成交量1,243.35億元。

統計三大法人買超164.85億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）買超144.03億元，投信買超8.35億元，自營商買超（合計）12.46億元，其中自營商（自行買賣）買超4.91億元，自營商（避險）買超7.54億元。

統計外資買超前十大個股依序是新光金、群創、友達、元大滬深300正2、元大台灣50反1、元大台灣50、台積電、鴻海、國泰金、聯電；買超第十一到二十名則依序是台新金、英業達、富邦上証正2、中信金、永豐金、華南金、第一金、富邦金、仁寶、中壽等。

從買超前二十大個股來看，權王台積電獲得買超10,863張，投信買超455張，自營商賣超178張，合計三大法人今日買超台積電11,140張，股價則是開高走高，終場收240.5元，從貼息逐漸朝填息邁進。

鴻海則獲外資買超10,544張，投信賣超83張，自營商買超665張，合計三大法人買超11,126張，股價收77.4元，上漲1.1元，漲幅1.44%；股王大立光今日收在3,885元，上漲185元，漲幅5%，統計外資買超218張，終止連5賣，投信買超45張，自營商買超6張，合計三大法人買超269張。

至於外資今日賣超前十大個股則依序是兆豐金、長榮航、大同、中石化、奇鋐、台光電、台表科、華新、泰鼎-KY、國建。