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婚後11個月就分居 雙宋婚姻「毀在生孩子」

鴻海7月25日除息交易 每股配息4元將發逾554億元

2019-06-27 17:24經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

鴻海（2317）今（27）日公告公司訂定除息基準日，預計除息交易日為7月25日，普通股每股配發新台幣4元，現金股利新台幣總額將逾554億元，預定於8月23日發放。

鴻海公告提到，預定發放現金股息約554.51億元。最後過戶為7月26日，除權（息）基準日為7月31日，現金股利發放日訂8月23日。

至於海外可轉換公司債停止轉換期間，為7月5日~31日。

新台幣除息鴻海
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