群益預估：台股指數高檔震盪 類股百花齊放

2019-06-27 14:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



群益金融集團今（27）日舉辦2019下半年台股投資展望說明會，群益金融集團預估，2019年台股指數將震盪盤整，下半年受各種多、空因素相互影響，預期多數時間指數維持區間整理，淨波動幅度相對有限，但每季盤面主軸、主流股與領先股都不同，預估下半年指數合理區間落在10,000~11,200點之間。

群益投顧表示，第3季台股指數區間估計落在10,000-11,000點間，若美中貿易戰未如預期降溫，低點可能短暫觸及9,800點再反彈；第四季區間為10,200-11,200點，若考量聯準會降息與川普選舉政策利多，指數高點可能挑戰11,500點。今年因除息造成指數蒸發約440點，若將除息效應還原，下半年指數仍是創新高的表現。

國內總統大選2019年第4季進入正式競選階段，考量11、12月股市上漲慣性加上選舉政策利多，台股可望再度吸引外資加碼偏多。歷史經驗顯示台股在選前60天表現強勁，選前20天則進入震盪整理。

科技產業展望方面 ，群益投顧表示，5G環境將引發今年下半年從網路基礎建設到終端網通設備、手機、行動裝置、及物聯網應用產品的需求，同時也會帶動供應鏈包括射頻元件（PA）、印刷電路板（PCB）、散熱、ABF載板、生物辨識元件等產業新商機。

另一影響全球科技產業重要事件，就是美中貿易戰所帶來的衝擊，在大國貿易戰的夾縫中仍有投資契機可尋，包括面板零組件、電商、傳統的IT下游都是可以留意的產業。

下半年的傳產展望，群益投顧說：「關注消費內需及綠能環保族群，迎接產業旺季來臨」精選五大績優族群，包括一、航運：新船投入高峰已過，產業結構將獲得改善；二、連鎖餐飲：迎接餐飲旺季來臨，業者各顯神通；三、離岸風電：台灣離岸風電2019年出貨逐漸增溫，全球也迎來風電裝機潮；四、環保：愛護地球降低污染，產業趨勢持續向上；五、2020東京奧運商機題材：運動品牌大廠與舉辦國的行銷盛宴。