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台積電強彈走出貼息陰影 台股大漲121點收10,773

2019-06-27 13:51經濟日報 記者林婉琪╱即時報導

市場多空消息分歧，美股四大指數收盤漲跌互見，不過美光宣布將重啟對華為出貨，激勵費城半導體指數上漲，今（27）日帶動台股走揚，權值股台積電（2330）、台塑化與台化逐漸走出貼息陰影，加權指數站回季線，終場收在10,773.9點，上漲121.35點或1.14%，成交金額為1,243.35億元。

美中預計本周末於G20峰會重啟談判，在此之前，市場已先行傳出好消息，除了美光證實，重啟對華為零組件提供出貨外，英格爾與高通等美國重量級科技廠也已找到合法繞過華為禁令途徑。

市場預料，若華為恢復出貨動能，將為供應鏈業績帶來加分效果，華為概念股回神，台積電大漲2.56％，股價回到除息參考價格；大立光、鴻海、日月光、聯詠、頎邦與穩懋等股也帶量上攻，漲幅則介於5％～1％間。

盤面另一頭交投重心則是近期漲勢未歇的比特幣概念股，根據根據加密貨幣網站CoinDesk報價，比特幣今日狂飆，盤中最高站上13,879關卡，激勵台系相關個股續漲，其中一線板卡廠技嘉漲勢最為凌厲，午盤前衝出破萬張成交量，拉出半根漲停板，微星則上漲約2％，成交量也有將近萬張。

法人機構表示，G20高峰會仍是市場關注焦點，惟市場對後市看法多空分歧，消息面成為主導盤面震盪，儘管從基本面角度來看，中線實在沒有太樂觀的理由，然而在資金面及政策面上卻也不用悲觀，因此大盤整體來說就是一個大區間震盪格局。

法人機構也提到，目前盤面上最具族群性依然是在5G概念股身上，包括散熱、CCL等都是熱門交投重點，至於，比特幣持續強彈要留意資金可能偏重在避險成分，追高需小心應對。

保險起見，選股方向建議仍以下半年到明年具成長性的產業為主，包括5G、TWS、Type-C及Mini LED等。

台股走揚，權值股台積電、台塑化與台化逐漸走出貼息陰影，加權指數站回季線，終場收在...
台股走揚，權值股台積電、台塑化與台化逐漸走出貼息陰影，加權指數站回季線，終場收在10,773.9點。 路透
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華為台積電比特幣
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