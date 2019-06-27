Ｇ20前貿易戰露和緩曙光 三王領軍台股反彈漲逾百點

2019-06-27 12:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



Ｇ20峰會將登場，全球關注美國總統川普與中國國家主席習近平的會面，是否可以達成協議，美國財政部長米努勤（Steve Mnuchin）也釋出已完成九成協議的消息，市場對美中貿易戰和緩預期下，推升台股今（27）日反彈走勢，蘋概三王齊揚，台積電（2330）止跌反彈，大立光漲勢強勁，加上半導體等類股走強，大盤指數開高走高，盤中大漲逾百點，法人強調，後續仍要觀察川習會的結論。

台股今日以10,674.2點開高走高，一度拉升到10,782.54點，盤中大漲超過120點，台積電在連續兩個交易日貼息後，今日止跌反彈，早盤以236元開高走高，一度拉升至240元，大幅縮小貼息的幅度，盤中漲幅2.13%；股王大立光盤中漲幅5%；鴻海漲幅1.57%；另外美光大漲激勵半導體及華為概念股走強。

台新投顧副總黃文清表示，台股今日反彈，除了是跌深的環境之外，市場對美中貿易戰和緩的預期是主要的原因，在G20將召開下，後續川習會的結論，將牽動台股的走勢，市場高度關注最後的結果。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股開高走高，主要是在半導體的表現及美中貿易戰出現和緩跡象的推升，加上季底作帳，大盤帶量反彈站上5日線，但因成交量並未明顯放大，顯示短線風險仍然存在，呈現量縮反彈架構，短線看好傳產及內需股的表現。

華南投顧董事長儲祥生表示，美中貿易戰談判近九成，市場產生樂觀預期，在美中傾向和解，加上資金寬裕下，如果川習會兩人可以達成協議，將有助台股的後續表現，他說，外資今年來匯入100億美元，目前加碼還不到400億元，資金是相當寬裕的。