台股Q3迎反彈契機 四大趨勢看好

2019-06-26 16:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



美中貿易戰不確定性衝擊台股表現，統一投信表示，第3季可望迎來反彈契機，台股加權指數以本淨比（P/B）1.5倍至1.7倍對應，預估約落在10,100~11,100 點區間震盪，著眼長線趨勢，看好人工智能、物聯裝置、5G佈建及移動裝置新應用將為台股帶來商機。

統一投信表示，美中貿易戰對未來景氣帶來不確定性，但兩國經濟依存度高，保持活局，避免兩敗倶傷，是折衝過程的共識；資本市場將回歸原有投資邏輯，焦點關注各國或企業如何因應此趨勢及對基本面的影響。

展望第3季台股行情，主要經濟體短週期循環落底反彈，台灣領先指標持續上升；台商加速回流，股市資金動能充沛；加上美國聯準會下半年降息機率高，外資去年大幅賣超台股，今年以來僅小幅買超，若無重大系統風險發生，後續可能持續回補，拉回將是中長線佈局機會。

統一中小基金經理人林世彬表示，綜合短週期景氣循環及國內外資金面研判，台股第3季有反彈契機，根據過去歷史經驗，經濟處於成長階段，台股加權指數以本淨比（P/B）1.5倍至1.7倍對應，估計約落在10,100~11,100 點區間震盪。

林世彬指出，預估美國在明年總統大選前，將持續對中國施壓。但兩國貿易依存度高，若因此導致中國經濟全面下滑，美國經濟也將受影響。中國政府目前將美國貿易戰壓力導向凝聚民族主義的助力，此外，也利用在華投資之美國企業對美國政府施壓，藉此取得談判可接受的最大公約數。

綜合來看，貿易戰是大國博弈的一環，雙方各自政治考量下，會是長期抗戰，没有和解的時間表。未來即使兩造有所報復行動，也會留下執行面的緩衝空間。

林世彬表示，長週期的經濟循環包含眾多的小型循環，觀察主要經濟體綜合領先指標出現短週期的反彈，預期年底製造業及存貨循環會重新向上，使下半年的經濟重新回溫。

台灣的GDP成長率受到貿易戰影響而下修，但並未改變下半年成長的趨勢。此外，網通及伺服器廠商因應美中貿易之爭，積極回台擴產，台灣景氣領先指標連4個月上升，對台股形成有力支撐。

在台商持續回流效應下，除帶動國內就業機會，擴大國內投資，今年來重要的兩個貨幣指標M1B與M2年增率，差距維持在3個百分點之上，顯示國內資金動能充沛。

外資去年賣超台股3580億元，僅次於2008年全球金融風暴時，但目前全球經濟相較當年穩定，且景氣仍是向上，統計今年來至6月25日，外資對台股累積買超僅415億元，下半年若無全球重大系統風險發生，外資可望持續回補持股。