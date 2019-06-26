矽晶圓旺季罩烏雲 類股表現不同調、環球晶翻紅最強

2019-06-26 12:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



環球晶董事長徐秀蘭 分享 facebook 半導體矽晶圓廠環球晶（6488）、合晶同步釋出半導體矽晶圓庫存恐怕還要再調整兩季的訊息，環球晶更表示，目前矽晶圓現貨價跌價壓力比前二季大；法人擔心，除了第3季旺季罩上烏雲之外，對在現貨市場比重較高的合晶及台勝科相對不利；外資則是下修環球晶目標價；今（26）日矽晶圓族群表現不同調，以環球晶最為強勢，股價翻紅，上演月線保衛戰。

環球晶預期，客戶第2季庫存將可能位於高峰，第2季獲利恐將出現下滑，全年營收成長雖優於去年，但幅度恐較預期低；合晶預期下游客戶調整約在第3季才可望消化完成，第4季逐漸回溫。

在價格方面，環球晶表示，目前矽晶圓現貨價跌價壓力比前二季大，不過，環球晶以長約為主，影響不大，法人則是擔憂合晶及台勝科相對不利；兩家外資認為在需求走軟、價格跌速較預期快，恐將進一步衝擊長約市場，下修環球晶目標價，未來12個月合理股價下探275元，投資評等分別為劣於大盤、中立。

台股大盤今日走跌，矽晶圓股表現不同調，環球晶以299元開低後走高，一度拉升至305元，盤中漲幅0.16%，盤中上演月線保衛戰；合晶以34.5元開低，盤中跌幅逾2%；台勝科以123.5元開低，盤中跌幅2.38%。