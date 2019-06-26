親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

美國網紅啟示錄：Etika之死，壓垮YouTuber的網路壓力？

影／美墨邊境悲劇 父女企圖過河偷渡雙雙溺斃

矽晶圓旺季罩烏雲 類股表現不同調、環球晶翻紅最強

2019-06-26 12:47經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

環球晶董事長徐秀蘭
環球晶董事長徐秀蘭
分享
半導體矽晶圓環球晶（6488）、合晶同步釋出半導體矽晶圓庫存恐怕還要再調整兩季的訊息，環球晶更表示，目前矽晶圓現貨價跌價壓力比前二季大；法人擔心，除了第3季旺季罩上烏雲之外，對在現貨市場比重較高的合晶及台勝科相對不利；外資則是下修環球晶目標價；今（26）日矽晶圓族群表現不同調，以環球晶最為強勢，股價翻紅，上演月線保衛戰。

環球晶預期，客戶第2季庫存將可能位於高峰，第2季獲利恐將出現下滑，全年營收成長雖優於去年，但幅度恐較預期低；合晶預期下游客戶調整約在第3季才可望消化完成，第4季逐漸回溫。

在價格方面，環球晶表示，目前矽晶圓現貨價跌價壓力比前二季大，不過，環球晶以長約為主，影響不大，法人則是擔憂合晶及台勝科相對不利；兩家外資認為在需求走軟、價格跌速較預期快，恐將進一步衝擊長約市場，下修環球晶目標價，未來12個月合理股價下探275元，投資評等分別為劣於大盤、中立。

台股大盤今日走跌，矽晶圓股表現不同調，環球晶以299元開低後走高，一度拉升至305元，盤中漲幅0.16%，盤中上演月線保衛戰；合晶以34.5元開低，盤中跌幅逾2%；台勝科以123.5元開低，盤中跌幅2.38%。

矽晶圓環球晶合晶
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

股東會掌聲如雷 嚴陳莉蓮布下3棋局讓裕隆集團脫胎換骨

2019-06-26 13:29

錢櫃練台生：將對好樂迪「騰籠換鳥」、還要創第三品牌

2019-06-26 12:45

中華車股東會 通過現金減資六成

2019-06-26 10:09

雷虎科技擬辦私募 已洽台灣第一生化科技認股

2019-06-26 11:32

權值股填息行情蒙上陰影？台積電、台化陷入貼息

2019-06-26 11:03

中華汽車股東會 嚴陳莉蓮：將推動全新電動機車

2019-06-26 10:01

G20風向未明 外資先喊減碼台股

2019-06-26 01:02

外資新報告…減碼台股

2019-06-25 23:51

半導體利空 淪重災區

2019-06-25 23:45

台積電貼息 拖累大盤

2019-06-25 23:44

好享退調查 70%尚未準備退休

2019-06-25 23:37

營建資產族群 買盤湧

2019-06-25 23:37

回收三雄鍍金 帶量攻

2019-06-25 23:37

上半年總結 中小股最耀眼

2019-06-25 23:37

就市論勢／貿易戰轉單受惠股 夯

2019-06-25 23:35

旭隼營運看旺 登股后

2019-06-25 23:35

外資下修環球晶目標價

2019-06-25 23:34

上半年成績…IPO件數減 金額增

2019-06-25 23:22

證交所：全力拚IPO達標

2019-06-25 23:18

台化等八檔個股明除息 台股將蒸發13點

2019-06-25 18:11

台積電貼息拖累台股收跌72.73點 三大法人賣超22億

2019-06-25 15:22

15檔高殖利股吸睛 法人持股比逾40%

2019-06-25 14:41

台積電貼息 台股跌破5日線

2019-06-25 14:41

2利多點火 雞肉雙雄爆量揚

2019-06-25 14:41

集保 林修銘續任董座 朱漢強升總座

2019-06-25 14:03

法人拚作帳 5G燙 4族夯

2019-06-25 13:51

買盤敲進 5G概念股逆勢走揚

2019-06-25 10:26

台股步入過熱區 留意短線漲多拉回整理壓力

2019-06-25 08:37

全球大動盪 鎖定ETF撈寶 指數型 原物料避險 短打皆宜

2019-06-24 09:26

股海自由行／台商回流受惠股 資金追捧

2019-06-23 00:08

股海常勝軍／主流股輪動 跟著G2情勢走

2019-06-22 02:14

就市論勢／傳產內需 適度布局

2019-06-21 23:41

小英概念股再接地氣 5＋2產業依然很強大

2019-06-21 10:26

大同給散戶的一堂課 謝金河：想投資先學會看懂三本帳

2019-06-19 13:15

元大期台股牛熊權 小資參與大盤首選

2019-05-21 14:32

布局壽險金控…再等等

2019-04-07 00:39

櫃買修改規章 訂定下櫃機制

2019-03-30 00:37

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

遞件才一個月 乾杯突撤回上櫃申請案

2019-06-26 08:00

外資新報告…減碼台股

2019-06-25 23:51

半導體利空 淪重災區

2019-06-25 23:45

15檔高殖利股吸睛 法人持股比逾40%

2019-06-25 14:41

台積電貼息 台股跌72.73點收10,706

2019-06-25 13:43

金價飆漲 三大概念股逆勢勁揚

2019-06-25 20:29

台積電貼息拖累台股收跌72.73點 三大法人賣超22億

2019-06-25 15:22

台化等八檔個股明除息 台股將蒸發13點

2019-06-25 18:11

G20風向未明 外資先喊減碼台股

2019-06-26 01:02

外資下修環球晶目標價

2019-06-25 23:34

興富發 孫公司變子公司

2019-06-25 23:34

緯穎 奪亞馬遜大單

2019-06-25 23:31

台積電貼息 拖累大盤

2019-06-25 23:44

小米推新品 供應鏈沾光

2019-06-25 23:32

法人拚作帳 5G燙 4族夯

2019-06-25 13:51

中華車股東會 通過現金減資六成

2019-06-26 10:09

良維 業績 明年爆發

2019-06-25 23:31

英業達花17億 入股美商

2019-06-25 23:31

營建資產族群 買盤湧

2019-06-25 23:37

智易5G出貨 明年放量

2019-06-25 23:33

股東會／環球晶董座：下半年表現優於上半年

2019-06-25 14:41

里昂升評等 外資大買智邦

2019-06-25 23:18

2利多點火 雞肉雙雄爆量揚

2019-06-25 14:41

錢櫃練台生：將對好樂迪「騰籠換鳥」、還要創第三品牌

2019-06-26 12:45

回收三雄鍍金 帶量攻

2019-06-25 23:37

股東會／緯穎：內部好忙 備戰明年新品

2019-06-25 14:41

東洋攻學名藥 獲利可期

2019-06-25 23:33

股東會／配0.209元現金 華航小股東轟盈餘分配不公

2019-06-25 14:41

權值股填息行情蒙上陰影？台積電、台化陷入貼息

2019-06-26 11:03

上半年成績…IPO件數減 金額增

2019-06-25 23:22

卜蜂、泰山 三檔有看頭

2019-06-25 23:40

股東會／遠百配0.85元現金 徐旭東：零售業科技化

2019-06-25 14:41

少東徐國安操盤信義店 遠百股價漲5%飆四年新高

2019-06-26 10:54

台積電貼息 台股跌破5日線

2019-06-25 14:41

聯發科秀新晶片 添動能

2019-06-25 23:30

中華汽車股東會 嚴陳莉蓮：將推動全新電動機車

2019-06-26 10:01

股東會／永豐餘：沼氣發電Q3商轉 全台最大

2019-06-25 14:41

鄉林成都千億建案 Q4開賣

2019-06-25 23:35

股東會／合晶拚低阻產品技術領先 配2.5元現金

2019-06-25 14:41

億豐產能滿載 營運加溫

2019-06-25 23:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top