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美光財報優於預期且庫存問題改善 台股記憶體族群翻揚

2019-06-26 11:55經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

記憶體市況變化市場關注，近日外資出具最新報告，對產業後市保守，不過，全球重要記憶體大廠美光公布今年度第3季度財報，優於市場預期，美光並釋出庫存問題逐漸改善，此消息激勵今（26）日台股記憶體相關個股走勢轉強。

記憶體產業後市展望，牽動電子供應鏈下半年表現，市場也高度關注，全球重要的記憶體大廠美光在25日美國股市盤後公佈2019會計年度第3季（截至今年5 月30日）財報，其中，營收47.88億美元，年減 38.6%、季減 18%；每股稀釋盈餘1.05美元，年減 66.7%。

先前分析師預期美光第3季營收、每股稀釋盈餘各為46.7億美元、0.79美元，因此，美光公布的財報數字雖然呈現衰退，但相對市場先前預期，卻有明顯的優於預期表現。

因此，也帶動美光股價盤後大漲8%，並激勵台股今日記憶體股走勢，包括南亞科、旺宏及華邦全面上漲，漲幅均在1~2%水準；另外，記憶體模組廠威剛也呈現上漲，今日股價並創下波段新高。

美光並預估，第4季營收、每股稀釋盈餘預估區間分別為43億美元至47億美元、0.38至0.52 美元。

美光並表示，就數據中心市場而言，客戶庫存問題出現改善跡象，多數的庫存水準已接近正常水位。美光第3季的雲端DRAM 位元出貨量呈現季增，超越公司內部的預期。

國內市場分析師也認為，近期市場也在觀察產業落底時間，目前看來，最慢第3季，記憶體產業在需求端可望出現加溫，至於價格即使沒有反彈，也有機會在第3季回穩。

美光記憶體模組
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