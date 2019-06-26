權值股填息行情蒙上陰影？台積電、台化陷入貼息

2019-06-26 11:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台積電。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台積電（2330）除息以來進入，除了首日小填息之外，已連續兩天呈現貼息表現，今（26）日股價開低走低，加上台化除息表現也走弱，陷入貼息，權值股貼息走勢拖累台股大盤跌勢加重。

受到美中貿易戰及華為禁令等因素的影響，國際科技大廠陸續下修財測，除了Lumentum、Qorvo、Inphi、NeoPhotonics等下修當季財測外，博通也下修全年目標，另外，英國半導體晶圓廠IQE、德國矽晶圓廠世創電子（Siltronic）則是發布財測預警。

外資提醒台積電恐面臨華為訂單減少、美中貿易戰衝擊、三星及英特爾競爭加劇等風險；國內法人也傳出，台積電在下次法說會時，恐有下修全年財測的可能，不過，下半年的營運仍將會較上半年成長。

台積電配發8元現金股利，24日除息首日力守紅盤作收，小幅填息，但是25日則是下跌，從填息陷入貼息的窘境，今日跌勢加重，早盤以235元開低，一度下探至234元，下跌4.5元，盤中跌幅1.67%；雖然法人仍看好台積電可望填息，不過，在時間上恐將較為緩慢。

台化每股配發6.2元現金股利，發行市值將減少約363億元，占發行量加權股價指數約12.1點，今日除息走弱，早盤以103元開低，一度下滑至102元，盤中跌幅1.44%，呈現貼息。

台積電、台化的除息表現牽動今年權值股填權息行情的信心，市場高度關注，兩檔個股陷入貼息，也拖累台股大盤指數今日的跌勢。