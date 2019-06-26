美系客戶提前拉貨 緯穎盤中股價漲逾3%

2019-06-26 10:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



伺服器大廠緯穎（6669）釋出營運有望復甦的訊息，今（26）日股價延續漲勢，盤中上揚逾3%。從法人籌碼來看，近期外資由賣轉買，投信也從連二賣轉為連二買，累計近五日三大法人合計買超446張。

緯穎5月營收135.1億元，月增9.9%、年減17.1%，累計今年前五個月營收642.3億元，年減10.6%，表現較為疲軟。

展望未來營運，緯穎指出，6月因美系客戶提前拉貨，單月營收有望走揚，期待年底恢復成長動能。緯穎已針對明年新品積極卡位，期望新客戶、新品能對明年業績會有顯著貢獻。