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旭隼股價收623元登上股后 今年業績估成長逾一成

2019-06-25 21:56經濟日報 記者張義宮╱即時報導

不斷電系統（UPS）股王旭隼（6409）25日舉行股東會，通過股利21.5元再創新高，配發率約九成。今年將加強拓展新客戶，以中東、非洲、拉丁美洲等為主，業績將可成長一成以上，營收再創新高可期。

旭隼25日股價收在623元，上漲3元，是上市公司的股后，股價僅次於大立光。

股東會由董事長謝卓明主持，通過去年財報及股利。他表示，持續開發新客戶，並積極爭取客戶新增委外訂單，目標年度業績有10%以上的成長。

謝卓明指出，5月營收創新高，但展望下半年審慎以對，主因為大環境不明朗，有美中貿易戰的影響；營運策略借助持續開發新客戶，這也是既定的KPI，將挹注業績成長的貢獻。

展望今年的營運，旭隼表示，全球整體經濟環境由於受到美國與中國貿易紛擾影響，需求的不穩定提高，雖然客戶區域組合較為分散，受到的影響相對較小，但仍可能有部分市場受到高關稅衝擊。在中國大陸的中山新廠加入營運後，將可挹注成長所需產能，持續開發新客戶，並積極爭取客戶新增委外訂單，期許在新的年度在營收成長或是獲利改善，都能符合股東期待。

旭隼表示，今年以來被動元件價格壓力比較輕，Mosfet、IGBT等缺貨情況也好轉，加上第2季人民幣走貶，毛利率估將季增，業績及獲利可望優於第1季。雖然貿易戰並沒有直接衝擊營運，但間接影響客戶下單意願，7月客戶下單情況趨向保守，整體訂單能見度還是維持約一個半月。

去年旭隼營收114.78億元，稅後純益18.13億元，每股純益(EPS) 23.18元，在「營收、稅後純益、每股純益」三項都再創新猷。

1至5月旭隼營收52.26億元，年增18.2%，有二位數的高成長。旭隼強調，UPS產業穩定增長，客戶委外比率慢慢提升，另一方面，隨著第2季步入變頻器旺季，均是業績向上的要因。

旭隼營收股東會
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