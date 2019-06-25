親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

古蹟自燃之外 學者爆文資的「100種死法」

台大公館商圈「破大洞」 專家預言：繁華落幕回歸原始

遠百續開店 徐旭東：高雄大遠百停車場增逾倍商場面積

2019-06-25 13:01經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

遠東百貨（2903）25日召開股東會，董事長徐旭東表示，高雄希望能持續投資，除了高雄大遠百旁停車場能增加最起碼一倍商場面積；亞泥在高雄港口有土地，也期能發揮效益。此外，遠百今年下半年將會再開出三店，包括遠百信義A13、愛買台中水湳和city’super。

他說，位於信義區的遠百信義A13，預計在今年10月開出，兩周前蘋果旗艦店已經率先開幕，這也是全球第三家蘋果旗艦店，「開得稍微早一點，這是他們（蘋果）本來的安排，也為A13熱身。」

該店也將定位為「智慧型商場」，提供創新數位體驗及服務，滿足消費者對於數位化購物的想像及需求；至於精品占比和商場相關內容，他只表示，此為商業機密，尤其信義區百貨競爭激烈，待開幕當天揭曉。

明年遠百則將會開出竹北購物中心，這也會是新型態的購物中心；徐旭東說，無論是桃園或是高雄都有擴張的機會，高雄大遠百旁邊的停車場，也希望能加大商場面積，最起碼增加一倍，本就有三期，現在只有做一期，未來將加速做二期。

此外，徐旭東提到，亞泥在高雄港口有土地，這也能夠發揮效益，只是港口也應該增加旅遊等等；被問到這是否意味要開飯店，他說，遠東並不經營飯店，而是委託香格里拉酒店集團負責管理，如果要再開一家，則要看飯店是否飽和，也要看來高雄的旅客狀況。

在兩岸布局上，遠百除了強化既有店業績穩定成長外，也將尋找適合的併購標的以及投資機會，持續兩岸展店，開發新市場、提高市占率。他指出，大陸百貨零售前陣子低迷，最近開始成長了，也顯示雖有中美貿易，卻不影響消費。

不過，大陸找併購在這段時候不太容易，因為零售業好像很多部分都被重新檢討，會盡量努力找併購，只是現在併購有好的壞的，稍許差的，就要有本事來補救差的，這是很難的題材。

他也指出，法商家樂福日前同意將八成中國業務股權賣給中國，「家樂福會將股權賣給大陸，那是為什麼？也可能他們在西歐經營不好，需要資金，其實有很多因素」。

遠東百貨25日召開股東會。記者何秀玲／攝影
遠東百貨25日召開股東會。記者何秀玲／攝影
分享
遠東百貨25日召開股東會，董事長徐旭東表示，今年下半年將會再開出三店，包括遠百信...
遠東百貨25日召開股東會，董事長徐旭東表示，今年下半年將會再開出三店，包括遠百信義A13、愛買台中水湳和city’super。記者何秀玲／攝影
分享

遠百併購蘋果
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

台股步入過熱區 留意短線漲多拉回整理壓力

2019-06-25 08:37

投信轉賣 作帳恐變結帳

2019-06-24 23:48

公股買盤相挺 台積緩步填息

2019-06-24 23:46

小英概念股再接地氣 5＋2產業依然很強大

2019-06-21 10:26

大同給散戶的一堂課 謝金河：想投資先學會看懂三本帳

2019-06-19 13:15

就市論勢／環保、製鞋 短線焦點

2019-06-24 23:25

集保董事長 林修銘續任

2019-06-24 23:24

日盛證 取得美QI資格

2019-06-24 23:24

24檔 下月起變更分類

2019-06-24 23:24

裕民、中航、新興 業績揚帆

2019-06-24 23:17

半導體五雄 外資力挺

2019-06-24 23:17

三大法人賣超台積電1.2萬張 終止連三買

2019-06-24 17:50

外資上週買賣超 第1名都是金控股

2019-06-24 15:57

台積電除息 台股跌24點失守10800點

2019-06-24 15:01

台股高殖利率4.27％ 投資ETN追隨外資布局

2019-06-24 14:40

法人買單挺 5G概念釀彈力

2019-06-24 14:34

權值股走勢穩 台股跌幅收斂

2019-06-24 14:34

比特幣登高 挖礦族逆勢漲

2019-06-24 14:33

台積電緩步填息 台股跌24.32點收10,779

2019-06-24 13:41

G20川習會添變數 台股盤中一度跌逾百點

2019-06-24 12:40

台積電除息股價遊走平盤 台股指數蒸發近70點

2019-06-24 11:12

權值股力撐紅盤 元大台灣50守穩80元關卡

2019-06-24 10:07

京城銀每股配發股息1.5元 殖利率定存四倍多

2019-06-24 09:46

台積電除息秀 早盤紅翻黑股價震盪

2019-06-24 09:34

全球大動盪 鎖定ETF撈寶 指數型 原物料避險 短打皆宜

2019-06-24 09:26

台股開盤 跌69.52點

2019-06-24 09:14

股海自由行／台商回流受惠股 資金追捧

2019-06-23 00:08

股海常勝軍／主流股輪動 跟著G2情勢走

2019-06-22 02:14

就市論勢／傳產內需 適度布局

2019-06-21 23:41

元大期台股牛熊權 小資參與大盤首選

2019-05-21 14:32

布局壽險金控…再等等

2019-04-07 00:39

櫃買修改規章 訂定下櫃機制

2019-03-30 00:37

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

外資上週買賣超 第1名都是金控股

2019-06-24 15:57

投信轉賣 作帳恐變結帳

2019-06-24 23:48

三大法人賣超台積電1.2萬張 終止連三買

2019-06-24 17:50

法人買單挺 5G概念釀彈力

2019-06-24 14:34

上緯擬售離岸風電股權 苦吞兩根跌停

2019-06-24 13:58

半導體五雄 外資力挺

2019-06-24 23:17

億光、晶電 強攻Mini LED

2019-06-24 23:13

產業觸底 記憶體三傑同步上揚

2019-06-24 14:34

台積電緩步填息 台股跌24.32點收10,779

2019-06-24 13:41

台股步入過熱區 留意短線漲多拉回整理壓力

2019-06-25 08:37

面板需求轉熱 偏光板先樂

2019-06-24 14:33

元太攜富士通 導入新技術

2019-06-24 23:11

買盤敲進 5G概念股逆勢走揚

2019-06-25 10:26

集保：配發現金股息3.5元及股票股利0.25元

2019-06-24 18:45

24檔 下月起變更分類

2019-06-24 23:24

日盛證 取得美QI資格

2019-06-24 23:24

下游補庫存 Q3面板價拚升

2019-06-24 14:31

台積電除息行情啟動 小漲0.5元收盤緩步邁向填息

2019-06-24 15:33

公股買盤相挺 台積緩步填息

2019-06-24 23:46

裕民、中航、新興 業績揚帆

2019-06-24 23:17

晶心科新品 免初期授權金

2019-06-24 23:13

超眾迎旺季 啟動擴產

2019-06-24 23:11

台股高殖利率4.27％ 投資ETN追隨外資布局

2019-06-24 14:40

興能高訂單 看到下季

2019-06-24 23:11

比特幣登高 挖礦族逆勢漲

2019-06-24 14:33

訊芯多元布局 業績看增

2019-06-24 23:11

中華電CSR 走在最前面

2019-06-24 23:24

台積電除息 台股跌24點失守10800點

2019-06-24 15:01

亞泥股東會遇原民抗議 徐旭東：不合理

2019-06-24 14:33

金寶泰國廠產能塞爆

2019-06-24 23:14

新作明登場 橘子大步邁填息

2019-06-24 14:34

華航股東會 董座謝世謙：罷工對台灣旅遊市場不利

2019-06-25 10:24

逐筆交易擬真平台7月獎勵 抽肯德基、必勝客兌換券

2019-06-24 19:13

新唐換舵手 陳沛銘出任

2019-06-24 23:11

徐旭東主持亞泥股東會：大陸水泥業績走高位行情

2019-06-24 14:33

康聯生醫股東會通過 每股配發6元股利

2019-06-24 14:39

智晶股東會通過 配發1.5元現金股利

2019-06-24 14:43

黑松看市況 下半年辛苦

2019-06-24 23:15

日商收購安馳股 26日截止

2019-06-24 23:12

中壽、亞泥 押逾90天

2019-06-24 23:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top