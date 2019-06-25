遠百續開店 徐旭東：高雄大遠百停車場增逾倍商場面積

2019-06-25 13:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



遠東百貨（2903）25日召開股東會，董事長徐旭東表示，高雄希望能持續投資，除了高雄大遠百旁停車場能增加最起碼一倍商場面積；亞泥在高雄港口有土地，也期能發揮效益。此外，遠百今年下半年將會再開出三店，包括遠百信義A13、愛買台中水湳和city’super。

他說，位於信義區的遠百信義A13，預計在今年10月開出，兩周前蘋果旗艦店已經率先開幕，這也是全球第三家蘋果旗艦店，「開得稍微早一點，這是他們（蘋果）本來的安排，也為A13熱身。」

該店也將定位為「智慧型商場」，提供創新數位體驗及服務，滿足消費者對於數位化購物的想像及需求；至於精品占比和商場相關內容，他只表示，此為商業機密，尤其信義區百貨競爭激烈，待開幕當天揭曉。

明年遠百則將會開出竹北購物中心，這也會是新型態的購物中心；徐旭東說，無論是桃園或是高雄都有擴張的機會，高雄大遠百旁邊的停車場，也希望能加大商場面積，最起碼增加一倍，本就有三期，現在只有做一期，未來將加速做二期。

此外，徐旭東提到，亞泥在高雄港口有土地，這也能夠發揮效益，只是港口也應該增加旅遊等等；被問到這是否意味要開飯店，他說，遠東並不經營飯店，而是委託香格里拉酒店集團負責管理，如果要再開一家，則要看飯店是否飽和，也要看來高雄的旅客狀況。

在兩岸布局上，遠百除了強化既有店業績穩定成長外，也將尋找適合的併購標的以及投資機會，持續兩岸展店，開發新市場、提高市占率。他指出，大陸百貨零售前陣子低迷，最近開始成長了，也顯示雖有中美貿易，卻不影響消費。

不過，大陸找併購在這段時候不太容易，因為零售業好像很多部分都被重新檢討，會盡量努力找併購，只是現在併購有好的壞的，稍許差的，就要有本事來補救差的，這是很難的題材。