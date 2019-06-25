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康舒股東會通過配息1元 下半年穩健成長

2019-06-25 12:44經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

儘管面臨中美貿易戰衝突，康舒（6282）指出，雖下半年經濟成長料將放緩，但公司已提前做好因應，包含分散全球製造基地產銷風險，加速導入產線智慧自動化以降低成本，下半年營運可望穩健成長。

康舒今（25）日召開股東常會，會中承認去年財務報表、營業報告書及盈餘分配案，每股配發現金股利1元，現金殖利率4.94%，股利政策符合往年水準，持續以提供投資人穩定殖利率為目標。

近年康舒轉型為全方位電力服務平台已見綜效，從電源供應器製造業，升級為能源供應服務業，整合電源技術與綠電技術，打造創新之科技能源聚合營運模式：產電、轉電、用電、儲電等聚合性服務。因此無懼於國際政經情勢波動及中美貿易戰影響，自去年下半年起回復到往年出色的成長軌道，主要由於消費性電源業績明顯增長，如智慧家庭、電競、IoT、監控系統電源等﹔工業用電源則因為邊緣運算、雲端資料中心、人工智慧與大數據應用普及化，大幅帶動市場規模與客戶訂單需求。

除電源本業外，綠電版圖斬獲亦多，今年初已成功得標台電7.7萬具智慧電表標案，並持續推進台灣與東南亞業務佈建。另外，與國際知名電動車公司合作開發之電源新產品，市場需求和推進成果超越預期。

展望下半年營運，康舒指出，下半年經濟成長料將放緩，但公司已提前做好因應，持續精實產銷。包含分散全球製造基地產銷風險，加速導入產線智慧自動化以降低成本，並進行組織優化及集團資源整合，擴增獲利成長動能。今年下半年，康舒營運可望穩健成長。

因應康舒轉型成長之需求，目前積極進行產能擴建計畫。淡水總部廠區受惠於政府新公告「新市鎮特定區實施整體開發前區內土地及建築物使用管制辦法」，放寬淡海新市鎮限建規定，康舒可望立即在現有淡水總部廠區進行擴建計畫，同時全面導入智慧化生產線，可望大幅貢獻營收及獲利水準。

康舒去年度受惠美國經濟表現強勁，延續全球科技業景氣，以及過去3年產品組合整理、組織整頓奏效帶動，消費性及工業用電源雙主力產品線營運績效表現亮眼，營業收入187.33億元，年增5.2%﹔本業淨利雖因材料採購成本急速高漲而壓縮，但在包含東莞售地獲利挹注下，稅後淨利為10.05億元，每股盈餘（EPS）達1.95元，是近年獲利新高。

康舒貿易戰綠電
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