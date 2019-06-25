UPS股王旭隼股東會 通過股利21.5元創新高

2019-06-25 11:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



不斷電系統（UPS）股王旭隼（6409）今（25）日舉行股東會，由董事長謝卓明主持，通過股票股利共計21.5元，創下新高。他表示，持續開發新客戶，並積極爭取客戶新增委外訂單，目標年度業績有10%以上的成長。

謝卓明指出，5月營收創新高，但展望下半年審慎以對，主因為大環境不明朗，有美中貿易戰的影響。營運策略借助持續開發新客戶，這也是既定的KPI， 將挹注業績的成長貢獻。

旭隼5月營收11.98億元續創新高，月增2%，年增17.1%，成長主因為客戶持續增加委外，加上步入變頻器的旺季。1至5月營收52.26億元，年增18.2%。旭隼強調，UPS產業穩定增長，客戶委外比率慢慢提升，另一方面，隨著第2季步入變頻器旺季，均是業績年增二位數的要因。

展望今年的營運，旭隼表示，全球整體經濟環境由於受到美國與中國貿易紛擾影響，需求的不穩定提高，公司雖然客戶區域組合較為分散，受到的影響相對較小，但仍可能有部分市場受到高關稅衝擊。

中國大陸的中山新廠加入營運後，將可挹注成長所需產能，以持續開發新客戶，積極爭取客戶新增委外訂單，期許在新的年度在營收成長或是獲利改善，都能符合股東期待。