親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

新首相選舉鬧劇？英媒瘋狂的「渣男感情風波」

多項重大民生改革7月1日上路！小心違規讓荷包失血

UPS股王旭隼股東會 通過股利21.5元創新高

2019-06-25 11:39經濟日報 記者張義宮╱即時報導

不斷電系統（UPS）股王旭隼（6409）今（25）日舉行股東會，由董事長謝卓明主持，通過股票股利共計21.5元，創下新高。他表示，持續開發新客戶，並積極爭取客戶新增委外訂單，目標年度業績有10%以上的成長。

謝卓明指出，5月營收創新高，但展望下半年審慎以對，主因為大環境不明朗，有美中貿易戰的影響。營運策略借助持續開發新客戶，這也是既定的KPI， 將挹注業績的成長貢獻。

旭隼5月營收11.98億元續創新高，月增2%，年增17.1%，成長主因為客戶持續增加委外，加上步入變頻器的旺季。1至5月營收52.26億元，年增18.2%。旭隼強調，UPS產業穩定增長，客戶委外比率慢慢提升，另一方面，隨著第2季步入變頻器旺季，均是業績年增二位數的要因。

展望今年的營運，旭隼表示，全球整體經濟環境由於受到美國與中國貿易紛擾影響，需求的不穩定提高，公司雖然客戶區域組合較為分散，受到的影響相對較小，但仍可能有部分市場受到高關稅衝擊。

中國大陸的中山新廠加入營運後，將可挹注成長所需產能，以持續開發新客戶，積極爭取客戶新增委外訂單，期許在新的年度在營收成長或是獲利改善，都能符合股東期待。

營收旭隼股東會
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

台股步入過熱區 留意短線漲多拉回整理壓力

2019-06-25 08:37

投信轉賣 作帳恐變結帳

2019-06-24 23:48

公股買盤相挺 台積緩步填息

2019-06-24 23:46

小英概念股再接地氣 5＋2產業依然很強大

2019-06-21 10:26

大同給散戶的一堂課 謝金河：想投資先學會看懂三本帳

2019-06-19 13:15

就市論勢／環保、製鞋 短線焦點

2019-06-24 23:25

集保董事長 林修銘續任

2019-06-24 23:24

日盛證 取得美QI資格

2019-06-24 23:24

24檔 下月起變更分類

2019-06-24 23:24

裕民、中航、新興 業績揚帆

2019-06-24 23:17

半導體五雄 外資力挺

2019-06-24 23:17

三大法人賣超台積電1.2萬張 終止連三買

2019-06-24 17:50

外資上週買賣超 第1名都是金控股

2019-06-24 15:57

台積電除息 台股跌24點失守10800點

2019-06-24 15:01

台股高殖利率4.27％ 投資ETN追隨外資布局

2019-06-24 14:40

法人買單挺 5G概念釀彈力

2019-06-24 14:34

權值股走勢穩 台股跌幅收斂

2019-06-24 14:34

比特幣登高 挖礦族逆勢漲

2019-06-24 14:33

台積電緩步填息 台股跌24.32點收10,779

2019-06-24 13:41

G20川習會添變數 台股盤中一度跌逾百點

2019-06-24 12:40

台積電除息股價遊走平盤 台股指數蒸發近70點

2019-06-24 11:12

權值股力撐紅盤 元大台灣50守穩80元關卡

2019-06-24 10:07

京城銀每股配發股息1.5元 殖利率定存四倍多

2019-06-24 09:46

台積電除息秀 早盤紅翻黑股價震盪

2019-06-24 09:34

全球大動盪 鎖定ETF撈寶 指數型 原物料避險 短打皆宜

2019-06-24 09:26

台股開盤 跌69.52點

2019-06-24 09:14

股海自由行／台商回流受惠股 資金追捧

2019-06-23 00:08

股海常勝軍／主流股輪動 跟著G2情勢走

2019-06-22 02:14

就市論勢／傳產內需 適度布局

2019-06-21 23:41

元大期台股牛熊權 小資參與大盤首選

2019-05-21 14:32

布局壽險金控…再等等

2019-04-07 00:39

櫃買修改規章 訂定下櫃機制

2019-03-30 00:37

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

G20川習會添變數 台股盤中一度跌逾百點

2019-06-24 12:40

外資上週買賣超 第1名都是金控股

2019-06-24 15:57

三大法人賣超台積電1.2萬張 終止連三買

2019-06-24 17:50

投信轉賣 作帳恐變結帳

2019-06-24 23:48

法人買單挺 5G概念釀彈力

2019-06-24 14:34

鴻海攻半導體搶攻5G、AI 訊芯強漲表態、台揚跟進

2019-06-24 12:47

上緯擬售離岸風電股權 苦吞兩根跌停

2019-06-24 13:58

記憶體產業將觸底 三大記憶體股全面上漲

2019-06-24 12:15

半導體五雄 外資力挺

2019-06-24 23:17

億光、晶電 強攻Mini LED

2019-06-24 23:13

產業觸底 記憶體三傑同步上揚

2019-06-24 14:34

台積電緩步填息 台股跌24.32點收10,779

2019-06-24 13:41

面板需求轉熱 偏光板先樂

2019-06-24 14:33

華為禁令轉單效應矽力受惠 股價率先亮燈漲停

2019-06-24 12:21

三大題材激勵 味全股東會前股價飆波段高

2019-06-24 12:07

台股步入過熱區 留意短線漲多拉回整理壓力

2019-06-25 08:37

集保：配發現金股息3.5元及股票股利0.25元

2019-06-24 18:45

元太攜富士通 導入新技術

2019-06-24 23:11

24檔 下月起變更分類

2019-06-24 23:24

瓦城股價大漲逼五年新高 王品除息首日逆守紅盤

2019-06-24 12:13

台積電除息行情啟動 小漲0.5元收盤緩步邁向填息

2019-06-24 15:33

下游補庫存 Q3面板價拚升

2019-06-24 14:31

日盛證 取得美QI資格

2019-06-24 23:24

公股買盤相挺 台積緩步填息

2019-06-24 23:46

裕民、中航、新興 業績揚帆

2019-06-24 23:17

偏光片雙雄 逆勢抗跌

2019-06-24 12:09

超眾迎旺季 啟動擴產

2019-06-24 23:11

晶心科新品 免初期授權金

2019-06-24 23:13

台股高殖利率4.27％ 投資ETN追隨外資布局

2019-06-24 14:40

比特幣登高 挖礦族逆勢漲

2019-06-24 14:33

興能高訂單 看到下季

2019-06-24 23:11

買盤敲進 5G概念股逆勢走揚

2019-06-25 10:26

台積電除息 台股跌24點失守10800點

2019-06-24 15:01

亞泥股東會遇原民抗議 徐旭東：不合理

2019-06-24 14:33

訊芯多元布局 業績看增

2019-06-24 23:11

新作明登場 橘子大步邁填息

2019-06-24 14:34

逐筆交易擬真平台7月獎勵 抽肯德基、必勝客兌換券

2019-06-24 19:13

徐旭東主持亞泥股東會：大陸水泥業績走高位行情

2019-06-24 14:33

中華電CSR 走在最前面

2019-06-24 23:24

金寶泰國廠產能塞爆

2019-06-24 23:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top