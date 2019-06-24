東捷資訊：今年營運穩定成長

2019-06-24 18:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



東捷資訊（6697）24日股東會，董事長高尚偉表示，在物聯網+人工智慧 (AI)的時代來臨，邁向機電智能製造解決方案，結合研華資源拓展新業績，預期今年的營運仍將呈穩定成長趨勢。

東捷資訊股東會由高尚偉主持，會中通過現金股利1.59元。他指出，5月研華斥資1.47億元認購東捷資訊20%股權，躍為第二大股東，僅次於東元持股五成；在攜手研華的資源，目前有汽車零配件、電子業的多家台灣客戶，洽商新的合作案，日後並將一起前進大陸、東南亞市場。

雙方以各有所長，將可提供製造業用戶從物聯網感知層到應用層一站式的服務。一方面透過研華WISE-PaaS物聯網雲平台，嵌入東捷資訊在製造業智慧工廠的SaaS服務。

東捷資訊專長於智慧製造顧問服務與系統整合，去年9月登錄興櫃，成為東元第八支上市櫃的一員。去年營收12.17億元，稅後純益4,500萬元，每股純益2.23元。

高尚偉強調，展望未來，智慧化及數位轉型為企業總體發展趨勢，今年將會是AI與區塊鏈顯著性發展的開始，其中機器學習將更深入到各領域的應用，因此，資訊服務市場營業規模可望繼續成長。

他表示，除持續開發新客戶，亦積極轉型新的經營模式，由專案式轉向平台式服務發展，創造穩定及持續的業績收入，帶動業績成長的動能，同步在智慧工廠、人工智慧、智慧物流、智能客服、智慧餐飲等物聯網相關創新事業、有全新的拓展。