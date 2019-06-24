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三大法人賣超台積電1.2萬張 終止連三買

2019-06-24 17:50經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台積電。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
台積電。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
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台積電(2330)8元現金股利今(24)日除息，股價震盪收在241元，上漲0.5元，成交43,224張，填息率僅6.25%，統計三大法人合計賣超12,707張，終止連三買，其中外資及自營商轉為賣超，分別賣超9,125張、3,606張，同樣是終止連三買，僅投信買超24張，為連續5個交易日買超。

半導體除息行情今日由權王台積電率先登場，揭開除權息旺季序幕，早盤以241元開出，上漲0.5元，盤中一度翻黑下滑至240元，短暫呈現貼息，但法人仍看好今年可望填息，股價呈現震盪，也曾一度拉升到242元，終場收241元，上漲0.5元，雖然緩慢，但總算是朝填息邁進。

台積電現金股利8元，將發出股息達2074.43億元，為台股最高，且台積電在股東會時也通過季季配，預計今年第4季將再配發2元現金股利，以往經驗顯示，台積電除息後都能填息，法人也看好今年可望完成填息。

法人表示，以台積電8元現金股利來計算，4%殖利率相對定存利率來說，仍有相當大的吸引空間，另外，今年下半年的營運將比上半優，下半年填息並不是太困難；此外，台積電今年第4季也預計再配發2元現金股利，合計今年現金股利達10元。

台積電今日除息秀吸引市場高度關注，上周五外資買超14,096張，連續3個交易日買超則達28,955張，三大法人也是連續3個交易日買超，合計達35,479張，但是今日包括外資及自營商同步轉為賣超。

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