台股高殖利率4.27％ 投資ETN追隨外資布局

2019-06-24 14:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



中美貿易戰雖然持續中，外資在台股的投資已從5月賣超轉向持續買超台股，永豐金證券表示，市場預期美國今年可望降息，台股4.2％以上的高現金股息殖利率亞洲居冠受外資青睞，加上除權息旺季到來，6月以來，外資買超已逾251.4億，追蹤外資指數的ETN商品成為投資人跟著外資佈局的利器。

外資動向是推動台股漲跌的重要動力，根據證交所的統計，2018年外資合計賣超上市台股3,551.4億，2019年初至4月底回補1,578億元，華為及中美貿易戰議題引發賣壓，5月外資賣超達1,449億，幾乎將年初以來的回補買超金額全數賣光。

永豐金證券表示，隨著美國聯準會降息有望及中美貿易戰露曙光的局勢轉變，近期外資賣超動作漸緩轉為買超，根據彭博（Bloomberg）公布的最新調查，多數投行或研究機構預期Fed 將在今年第4季降息；台股殖利率達4.27％，領先香港的3.46%、日本2.18%、美國2.23％，居亞洲之冠且高於美國具吸引力，加上6至8月為台股除權息旺季，台股吸引外資買盤。

外資賣超止血出現布局台股跡象，6月以來至21日止，外資在台股累計買超251.4億元，投資人要追蹤外資佈局，ETN商品成為最方便的利器。目前掛牌的10檔ETN因追蹤指數不同各有特色，包括聚焦中國相關、蘋果相關、或是中小型股為主的產品都有，其中，「永豐外資50N」是目前唯一一檔追蹤外資指數的ETN。

永豐金證券表示，ETN追蹤指數零誤差，等同於一次投資一籃子指數成份股，透明度高，而且具分散效果，投資人除了追蹤每日盤後的外資買賣超金額與持股外，現在可以以指數化投資方式，以ETN「永豐外資50N」一舉追隨外資50大持股佈局，從過去五年的歷史經驗來看，外資指數的表現更勝大盤指數。

「永豐外資50N」ETN以「台灣指數公司特選外資豐擁50報酬指數」為連結標的指數，比較「台灣指數公司特選外資豐擁50報酬指數」與大盤表現，以五年（2013/5/31-2018/12/28）資料進行回測，外資指數投資總報酬為59.06％，優於同期間大盤表現46.47％；年平均報酬率為9.57％，大盤表現則為7.83％。目前指數十大成分股為台積電、鴻海、中華電、台塑、台化、南亞、中信金、大立光、國泰金與聯發科。