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台積電緩步填息 台股跌24.32點收10,779

2019-06-24 13:41經濟日報 記者黃力╱即時報導

今（24）日在台積電除息下，指數回落五日均線，成交量也微幅縮減，市場買盤呈觀望態勢，終場收10,779.45點，跌24.32點，跌幅0.23%，成交量966.25億元。

美聯準會日前暗示降息，美中貿易重啟協商在即，刺激全球股市買盤回籠，但繼華為後，美國商務部貿易黑名單近日再度新增五家中國科技企業，使G20川習會前再添幾分不確定性。

國際政經消息多空持續變化，亞洲主要股市表現分歧，目前日股、韓股平盤震盪，港股漲幅收斂，維持在平盤上，而陸股震盪走揚後又跌落平盤之下。

台股方面，指數開低走高，其中，權值股台積電（2330）除息8元，參考價240.5元，使指數蒸發69.3點後，今展開填息之旅，緩步上揚，終場收241元。

其他權值股裡，鴻海表現溫吞，早盤向下尋求十日均線支撐，然買盤進駐，收漲0.3%；大立光走勢重振，盤中漲逾1%，最後收漲0.9%；台塑化則收平盤價位；金融股部分，富邦金、國泰金於平盤上震盪，各收漲1%、0.5%；其他如和泰車、亞泥、研華、台塑、永豐金等股價強勢，為撐盤要角。

躍上盤面，盤中漲勢較為整齊的族群則有映泰、青雲等比特幣概念股；大中、杰力等MOSFET族群；致新、立積等IC設計；以及金融、水泥、生技、貿易百貨、汽車類股等。此外，威剛、台揚、康控-KY、味全等個股表現也為市場焦點。

法人表示，外資近期回流買超台股，台積電、台塑化、日月光等股價持續上揚，支撐台股大盤，就大盤技術面觀察，資金搶短後離場，指數在短線上多有震盪。不過，月、季線下檔支撐成形，若總經風險未有擴大，指數將維持區間整理格局，暫無需過度悲觀，不過個股若漲到前高，則須留意逢高獲利了結的賣壓。

隨季底將至，部分個股具有投信作帳色彩，尤其可留意籌碼穩健，兼具成長性及低評價者，皆有機會優於大盤表現，而部分產業趨勢績優明朗者仍可趁大盤震盪拉回時觀察留意，再來，因除權息旺季到，高現金殖利率題材股也將是近期盤面焦點之一。

今（24）日在台積電除息下，指數回落五日均線，成交量也微幅縮減，市場買盤呈觀望態...
今（24）日在台積電除息下，指數回落五日均線，成交量也微幅縮減，市場買盤呈觀望態勢，終場收10,779.45點，跌24.32點，跌幅0.23%，成交量966.25億元。 聯合報系資料照／記者高彬原攝影
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