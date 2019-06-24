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長榮招新空服員取代罷工者？交部回應了

能源怎轉型近6成民眾不知 最難忍以這2項為代價

士紙旗下氧顏森活面膜賣進星國 品牌事業拚損益兩平

2019-06-24 12:51經濟日報 記者曾仁凱╱即時報導

士紙（1903）的士林紙廠及桃園永安紙廠幾年前陸續停產後，公司轉型紙類加工品產銷，推出「獅子寶寶」、「氧顏森活」等自創品牌。其中氧顏森活面膜4月成功賣進新加坡，未來希望以星國為跳板，瞄準東協市場。隨著海外布點全面啟動，士紙品牌事業力拚今年「損益兩平」，明年開始賺錢。

士紙今天舉行股東會，士紙總經理蔡丞哲表示，士紙推出針對小朋友推出的自有品牌「獅子寶寶」，一開始從濕紙巾出發，目前產品線已拓展到防蚊、洗沐保養等更多系列，可望發揮更大品牌效益。

另一自有品牌「氧顏森活」，從2017年6月在台灣推出第一款面膜，目前產品線已擴增到九款，可滿足不同年齡層及族群的需求。接下來希望行銷全球，氧顏森活面膜繼去年在白俄羅斯小試身手，今年4月成功打進新加坡的屈臣氏通路，未來希望以星國為跳板，瞄準東南亞市場。

另外氧顏森活目前先透過跨境電商方式布建在大陸的品牌知名度，預計今年9月可拿到銷售許可證，明年打算正式揮軍大陸。而氧顏森活7月也會到美國拉斯維加斯參展，尋找合適經銷夥伴，準備把產品賣到美國。

蔡丞哲說，士紙的品牌事業剛起步不久，目前仍處於投資期，目標先把量衝出來，把品牌能見度建立起立。接下來隨著海外布點的效益逐漸發揮，士紙品牌事業今年將挑戰「損益兩平」，力拚明年開始賺錢。

士紙從2009年以來已連虧九年，去年稅後淨損1.66億元，比起前兩年虧損微幅縮小，換算每股淨損0.64元。由於每股淨值低於票面，士紙上月遭證交所公告暫停信用交易。

士紙總經理蔡丞哲。 記者曾仁凱／攝影
士紙總經理蔡丞哲。 記者曾仁凱／攝影
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