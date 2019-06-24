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能源怎轉型近6成民眾不知 最難忍以這2項為代價

記憶體產業將觸底 三大記憶體股全面上漲

2019-06-24 12:15經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

台股指數今（24）日持續震盪整理，不過，股價在今年上半年早已領先修正的記憶體相關個股，近期逐漸出現隨著產業觸底的回升走勢，今日盤中，台股三大記憶體股包括南亞科（2408）、旺宏及華邦電呈現同步上揚走勢，股價也同時逼近期波段高點，族群表現明顯相對強勢。

今日台股指數因台積電除權息而平盤下整理，不過，台股三大記憶體股則是出現齊表現，市場分析師認為，主要因為無論從業界還是產業研究機構來看，記憶體產業最壞情況都已經過去，因此，近期中長線買盤逐步進場布局。

該名分析師認為，在對記憶體產業落底的時間來看，先前市場預估第2季較多，後市隨著通路端釋出庫存去化不夠的訊息，再加上美中貿易戰未解，也持續影響需求面呈現觀望，因此，業者修正產業落底時間至第3季，不過，該名分析師認為，無論是第2季還是第3季落底，整體而言，記憶體產業這一波修正即將結束，最壞的情況已過。

受到產業界可望逐漸走出谷底的激勵，今日盤中南亞科、旺宏及華邦電三大記憶體股呈現上漲表現，其中，旺宏近幾個月營收表現相對較佳，盤中股價也相對強勢，漲幅一度逾3%，而南亞科及華邦電盤中漲幅也在1%以上，而以股價位置來看，三檔記憶體股目前股價都處於近期的波段高檔區，股價有機會在近期同步寫下波段新高。

南亞科總經理李培瑛。 （本報系資料庫）
南亞科總經理李培瑛。 （本報系資料庫）
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記憶體南亞科台股指數
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