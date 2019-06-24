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瓦城股價大漲逼五年新高 王品除息首日逆守紅盤

2019-06-24 12:13經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

瓦城泰統集團董事長徐承義。 聯合報記者韓化宇／攝影
瓦城泰統集團董事長徐承義。 聯合報記者韓化宇／攝影
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內需餐飲股較不受中美貿易大戰變數影響，成為市場資金避風港，觀光股王瓦城（2729）今（24）日股價發威，不僅站上300元大關，盤中並一舉來到315元，漲幅逾4％，瓦城股價自本月開始發動攻勢，6月以來漲幅已近二成，並逼近五年新高價。

另外，王品（2727）今日進行除息交易，除息參考價為80.1元，即便大盤今日回檔，但王品股價相對有撐，維持紅盤震盪，盤中來到80.9元，上漲0.8元，緩慢邁向填息路。

法人表示，餐飲股將進入暑假旺季，營收可望步步高，加上品牌持續拓點，增添營運動能。由於月底川習會有許多不確定因素，餐飲產業為內需產業，較不受影響，部份個股業績持續成長，也吸引資金進駐。

瓦城股東會已通過每股發放現金股利13.6元，並將在7月4日除息。公司表示，今年將透過創始品牌「瓦城泰國料理」深化商圈布局，並搭配跨菜系中式品牌「時時香」等主力品牌齊步拓點。第2季新展店將完成7家，全年新開店目標上看20%，合計25~30家門店。

王品今年7月雖收掉旗下炸牛排飯品牌「乍牛」，全台餐廳將於7月1日起結束營業，並將在本季認列閉店損失1,400萬元，但近年積極跨足「泛中餐」體系後，新創「沐越」、「青花驕」、「享鴨」、「丰禾日麗」等品牌的加入，讓節慶聚餐選擇更為多元。

此外，去年10月才剛開出的人氣新品牌「享鴨」，6月底也預計開出第二店，將落腳桃園。

大陸市場方面，則鎖定時下正夯的日料市場，營運亦漸入佳境。

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