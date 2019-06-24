台積電除息股價遊走平盤 台股指數蒸發近70點

2019-06-24 11:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



台股權值王台積電（2330）今日除息，受美方再列五家中國企業黑名單影響，除息首日股價於平盤附近遊走，最高來到241.5元，小漲1元。由於台積電將於7月18日舉行法說會，先前外資圈盛傳下修全年目標機率大，因而大舉賣超，法人預料待法說會後事態明朗，外資買盤可望重新歸隊。

半導體產業風向指標台積電除息首日股價表現平平，除了G20川習會前不確定因素影響之外，上周五美國又再列出五家中國企業黑名單，為可能化解貿易衝突蒙上陰影，台積電開盤後在平盤附近遊走，未如外界預期填息走勢就此展開，間接導致集中市場因台積電一家，指數瞬間蒸發近70點。

此外，台積電將於下月舉行法說會，除了外界關注台積電是否會下修全年成長目標，也聚焦在貿易衝突對下半年以致於明年全球半導體展望看法，法人表示，法說會前情勢不明朗，外資法人恐難有大動作。

加上這一次美國列舉5家中國企業黑名單，雖未直接影響到台積電，但其中天津海光先進合資夥伴為台積電大客戶AMD，是否會受到間接影響到AMD對台積電下單，外界關注。

法人表示，台積電是5G、AI科技趨勢主要受惠者，長遠來看，長期基本面看好，以過去填息時間，短則一周、長則半年，若貿易衝突有解，台積電會是最優先受惠，衝突持續也會是市場資金避風港，由於下半年蘋果、AMD兩大客戶新品進入量產，台積電下半年業績將優於上半年，預料下半年可順利填息。