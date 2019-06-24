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京城銀每股配發股息1.5元 殖利率定存四倍多

2019-06-24 09:46經濟日報 記者夏淑賢╱即時報導

京城銀今（24）日上午召開股東常會，順利通過盈餘分派案每股配發現金股息1.5元，換算現金股息殖利率約當4.5%。

京城銀今年獲利成長動能強勁，擺脫去年底企金踩雷陰影，自結前五月累計稅後純益26.52億元，比去年同期大幅成長38.3%，累計前五個月每股稅後純益（EPS）2.32元。 京城銀是績優銀行股，獲利優異但在法令限定法定盈餘公積低於公司股本則配發股利上限1.5元下，多年來配發每股現金股息都是1.5元。 

京城銀今日上午召開股東會，有關去年盈餘分派案也獲股東會順利通過。

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