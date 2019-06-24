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元大特股高息ETN穩健投資好選擇 6/28辦台中場講座

2019-06-24 07:03經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

元大特股高息20報酬指數ETN（020008）4月30日已上市，這是連結台灣指數公司發布的「特別股混合高股息20報酬指數」的第一檔ETN，提供給想投資特別股及高殖利率股的穩健型投資人一個嶄新的投資選擇。

元大證券說，「特股高息20報酬指數」篩選市值及流動性符合標準的上市特別股，以及符合市值規模、流動性標準、現金股利等條件的上市普通股，構建兼具股息穩定、股利率高、波動度低之股票組合。

目前，指數權重前十大成分股為中華電、國泰特、國泰金乙特、富邦金乙特、台灣大、富邦特、廣達、遠傳、華碩、台新戊特。回測過去5年績效顯示，特股高息20報酬指數的股票殖利率為5.02％，比加權指數殖利率3.98％高出1個百分點，表現出色。

元大證券表示，投資人買進元大特股高息20報酬指數ETN，就如同投資上述特別股及高殖利率股，享有同樣的股利股息及股價損益的變化。長線可賺取如同股利再投資之報酬，享受息值收入且有稅負上的優勢。買賣方式和買股票一樣，用證券帳號就可下單，第一次買進需先簽署風險預告書。

ETN由券商發行，承諾支付投資人在持有期間內與連結指數完全相同的報酬，故沒有追蹤誤差，另須扣除投資手續費用。ETN是以發行人信用為擔保，且由發行券商負責造市，投資人需謹慎挑選發行券商，以降低可能面對的信用風險，並享受較好的造市品質。此外，ETN設有到期日及提前強制贖回的機制，投資前應詳閱公開銷售說明書。

為幫助更多投資人認識ETN，元大證券在6月28日於台中 (台中市崇德路2段46之11號12樓)，舉辦投資講座，有興趣參加者請至證交所網站報名。

ETN高殖利率元大
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