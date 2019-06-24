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游盈隆反蔡反到退黨…為1個人與1場難解的恩怨

林昌興：美元弱勢走，油金強勢彈

2019-06-24 06:57經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

▇期貨分析師 林昌興

上周川普的一通電話，讓沉寂已久的資本市場再度火爆起來，除了美國股市創高外，A股站上季線和原油黃金的波動都讓市場充滿了交易獲利的機會，如何看待後市怎麼走，可從外資的籌碼布局來分析：

1.大陸股市短期盤堅往上：

只要跟著外資走，吃香喝辣一定有，這就是上周A股相關ETF的最佳表現，已經連續追蹤三周A50相關的ETF，連續兩周外資買超的第一名就是00637L（滬深300正2），連續買進兩周已經超過12萬張，而漲幅達到13%，獲利可說是第一名。不過，除了大型股之外，陸股的中小型可能表現就不如預期，外資就賣超群益深中小（00643）1,066張，觀察到的大陸股市現況相同，因此，還是抓大放小為主要投資策略。

2.台灣50重回懷抱：

如果要看台股漲跌後勢，最簡單的方法就是看外資對台灣50（0050）的掌握度，從上周三（19日）川普一通電話開始，外資就全力買進亞洲股市，台股也是重金買進的一環，短期看到日線連三天買進0050當周買超25,000張之多，也是5月以來，第一次周買超，加上融資籌碼持續創新低，所以，台股應該是多方控盤的機會比較大。

3.油金真好：

因為聯準會下半年度準備開始降息的循環，因此，市場資金開始撤離美元，往保值的商品靠攏，除了原油跌深反彈之外，黃金這個與美元反向的商品也在上周創下的短線新高；外資現在的手法就是兩邊都買，除了本周對原油兩倍槓桿的加碼油賣轉買往上操作外，對於黃金ETF（00635U）也開始加碼，對於黃金期貨或是黃金存摺覺得門檻太高的投資人，也可以考慮目前一張2萬多元的黃金ETF，雖然沒有槓桿，但是外資已經連續買超兩周，短線不追高，但拉回可以用資產多角化的方式來布局。

影音：興哥TalkShow – ETF最前線單元 https://youtu.be/4w451vdBWiM

林昌興(ETF領航大師)（林昌興/提供）
林昌興(ETF領航大師)（林昌興/提供）
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