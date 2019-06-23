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面板跌幅擴大 外資示警雙虎旺季不旺

2019-06-23 19:07經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

市場需求不及預期，摩根士丹利（大摩）和WitsView最新統計，6月下旬不論大小尺寸面板，跌幅均有擴大之勢；大摩並示警，下半年面板供給過剩幅度，將持續大於預期；相關如群創（3481）、友達(2409)等，旺季表現有壓。

本土的群益投顧預期，面板雙虎群創、友達，因報價頹勢難挽，第2季本業將持續虧損，不過同為面板股的中光電，決議配發3.5元現金股利，殖利率超過8%，具下檔支撐，可低進高出。

摩根士丹利證券科技產業分析師施曉娟表示，受美中貿易戰壓抑終端需求等影響，TFT-LCD電視面板跌幅在6月下旬顯著擴大，包括32吋、43吋面板跌幅均達到2.4%，4K 55吋及65吋面板續跌2.1%、1.4%，表現劣於市場預期。

施曉娟指出，需求過度疲弱，是報價加速下跌的主要因素，其次從主力廠商分析，三星QD-OLED設備出現量產挑戰，可能進一步拖延8代線產能至年底，甚至明年第1季才轉換。他保守看此波跌勢一路到下半年，而且幅度會持續高於預期。

大摩日前已進一步調降面板業的獲利預期，雖對群創、友達重申「中立」，優於大陸面板廠，但對TFT-LCD面板表現採取極度保守的觀點，呼籲市場仍須提防美國加徵關稅，導致供給更加過剩。

群益投顧分析，此波報價下跌，主要變化還包括3月起漲的小尺寸電視面板，於5月漲勢暫止後，6月32吋、43吋Open-cell報價分別跌4.7%、3.5%，幾乎回吐前波彈幅，比第1季弱勢。

就大尺寸面板而言，首季報價平均下跌7%，第2季來又跌4.5%，群益投顧認為，隨著京東方10.5代線產能將提升，以及華星光電11代線擴產，下半年65、75吋面板報價續跌無疑。

友達股東會提到，訂單能見度依舊偏低，但短期急單增加，下半年需求可望優於上半年。群創近年將部分電視整機組裝產線移回台灣，預計6月出貨，持續致力調整結構。

電視面板群創
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