炎夏商機熱 暑假概念股夯

2019-06-22 14:05 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 黃淑惠 ／台北報導



「暑假概念」成為近期市場注意焦點，法人看好食品、觀光、飯店及航空股。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台股最近開始漲內需概念股，資金開始回流有業績題材內需個股。首先「暑假概念」族群就成為近期市場注意的焦點，吃、喝、玩，都有相關的個股。法人看好食品、觀光、飯店及航空股。

屬觀光休閒六福（2705）、劍湖山（5701）、KTV好樂迪（9943），都是暑假期間年輕人喜歡往的地方；也有許多人會趁著暑假出國旅遊，旅行社的雄獅（2731）、鳳凰（5706）也會受惠；當然航空業華航今年暑假業績可期，尤其長榮航空深陷罷工陰霾走不出來，華航暑假業績看俏。

分享 facebook

另外，食品業也是暑假概念股，根據經濟部統計資料顯示，在餐飲產業分類中，台灣飲料業年營業額約有新台幣511億的規模，每年都仍持續成長當中，台灣飲料業者，藉此抓緊夏季飲品、冰品最夯商機。

尤其炎炎7月豔陽天，路上最常見到人手一瓶飲料消暑，因此國內食品、大廠絕對不會錯過這波龐大冷飲商機，統一（1216）、味全（1201）、泰山（1218）、黑松（1234）、南僑（1702），就是酷暑受惠概念股。

食品股除了酷暑冰品、飲料等商機外，需求也暢旺，今年食品「黃小玉」價格下跌，各家業者的成本下降，有助於獲利提升；另外，還有有中元節、父親節等將至，國內的肉品包括卜蜂（1215）及大成（1210）農曆鬼月等節慶食品需求將受惠。

台新投顧副總黃文清指出，隨著暑假到來，相關的出遊、宅經濟商機個股受惠，尤其，美中貿易戰變數仍在，市場資金對於電子族群投資會相對保守，反而是內需相關族群會受資金青睞；尤其是有題材的業績族群會成為市場資金追逐標的。

隨著暑假旺季的到來，也看好的「暑假概念」不管是遊戲機類股，觀光休閒個股，航空業等都是正值旺季，相關的個股有業績可期，成為投資人近期可以關注的個股。